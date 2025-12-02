Maynor Solano da a conocer inesperada noticia sobre su matrimonio

La relación entre Maynor Solano y Karina Rodríguez volvió a llamar la atención luego de que trascendiera una noticia inesperada sobre su matrimonio, una unión de 12 años en la que formaron una familia con dos hijos en común.

Maynor Solano y Karina Rodríguez mantuvieron en privado su proceso de separación durante un año. (Facebook/La Nación)

Según publicó Teletica, la pareja decidió separarse hace un año, aunque la información no se había hecho pública hasta ahora. Durante este tiempo, Solano y Rodríguez llevaron el proceso de forma privada para proteger a su familia y, especialmente, a sus hijos.

El medio informó que la pareja recientemente oficializó su ruptura con la firma del divorcio, manteniendo en todo momento un trato respetuoso y maduro. Actualmente, la expareja conserva una relación cordial enfocada en el bienestar de los menores y en sostener una convivencia sana.

Maynor Solano y Karina Rodríguez. foto: Teletica (maynor solano /maynor solano)

Solano se casó por primera vez en 2009, se divorció en 2011 y volvió a contraer matrimonio en 2013. Este último aún no aparece actualizado en el registro público.