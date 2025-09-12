Foto junto al exfutbolista español Carles Puyol hizo reflexionar al periodista Maynor Solano

Carles Puyol visita Costa Rica y juega con periodistas (Cortesía )

El periodista deportivo Maynor Solano confesó que una fotografía suya junto al exjugador español Carles Puyol lo hizo reflexionar y tomar una gran decisión en su vida.

Además, un comentario que le hizo uno de sus hijos la terminó de rematar y por eso se puso manos a la obra, bueno, en realidad manos a las máquinas de ejercicio.

LEA MÁS: Excampeón del mundo Carles Puyol dejó gran lección a periodistas y niños en Costa Rica

La exfigura de Deportes Repretel y Teletica Deportes contó que cuando fue ese partido contra el exfutbolista de la Selección de España estaba pasado de peso y que hasta se describió como un “defensa de peso”, por la posición en la que jugó en ese partido.

Para terminarla de hacer, después su hijo Marcelo le dijo: “Papá, que panzón que estás”, frase que lo hizo reflexionar aún más.

LEA MÁS: Periodista Maynor Solano tuvo fuerte encontronazo con exjugador de Alajuelense

Maynor Solano mostró los grandes cambios de su cuerpo en un año

A partir de ese momento, febrero 2024, decidió ponerle bonito a los ejercicios.

“Un día jugué con Puyol en una actividad, me puse muy feliz, pero todo cambió cuando vi las fotos del partido. Me cansé de las excusas y así va el resultado”, publicó.

Maynor mostró en un video los grandes cambios que ha tenido su cuerpo desde que tomó esta decisión y la verdad es que parece otro. ¡Felicidades!

LEA MÁS: Experiodista del 7 recordó el día en que echó al agua a Gilberto Martínez