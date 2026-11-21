La periodista Merlyn Villarreal se convirtió en una de las mujeres más envidiadas del mundo.

Este viernes, la comunicadora, quien se encuentra en Colombia, dando cobertura a la final de la Copa Sudamericana estuvo en la conferencia de prensa del Atlético Mineiro de Brasil y Boca Juniors de Argentina, los equipos que se enfrentarán este sábado.

Merlyn es la única periodista costarricense acreditada para este evento y en sus redes sociales compartió un par de imágenes de las respectivas conferencias de prensa.

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La periodista tica Merlyn Villarreal estuvo bien cerquita del jugador Leandro Paredes. Foto: Instagram Merlyn VIllarreal. (Foto: Instagram Merlyn VIllarreal. /Foto: Instagram Merlyn VIllarreal.)

Bien cerquita

Cuando le tocó el turno de estar en la actividad del equipo argentino, estuvo a pocos metros del volante argentino Leandro Paredes, capitán del cuadro xeneize.

Paredes es considerado uno de los jugadores más guapos del pasado Mundial de Norteamérica, por lo que muchas de sus seguidoras sentirán envidia al verle tan cerca del 5 de Boca. En la conferencia, además estuvo el técnico Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.

La periodista Merlyn Villarreal se convirtió en la envidia de muchas mujeres. Foto: Instagram Merlyn Villarreal. (redes/Instagram)

El partido comenzará a las 4:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que se localiza en Barranquilla.

La final de la Copa Sudamericana se podrá ver por la pantalla de ESPN y por Disney+.