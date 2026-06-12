Periodista Merlyn Villareal tuvo que tomar una fuerte decisión para poder estar en el Mundial 2026

Merlyn Villareal, periodista deportiva, en el Mundial 2026. (redes/Instagram)

La periodista deportiva Merlyn Villareal está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera profesional y para ello tuvo que dejar el programa Conexión Fútbol, de Repretel, que precisamente termina este domingo.

La guapa comunicadora se encuentra en México formando parte de la cobertura del Mundial 2026 y recordó todo el camino que ha recorrido para llegar hasta allí.

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Lejos de enfocarse únicamente en la emoción de estar en la máxima fiesta del fútbol, la comunicadora quiso compartir el esfuerzo, los sacrificios y las pruebas que tuvo que superar para cumplir una meta que tenía desde niña.

“Si le preguntaran a esa niña de 5 años dónde llegaría a base de esfuerzo y valentía, estoy segura que se arriesgaría y lo intentaría una vez más”, escribió junto a imágenes de su experiencia mundialista.

“En redes solemos normalizar los momentos buenos y los éxitos, y eso está bien. Pero detrás de esto hay una periodista que ha trabajado duro, se ha esforzado y, a pesar de los obstáculos, ha logrado salir adelante”, agregó.

De manera honrada

Merlyn también reconoció que el camino no siempre ha sido sencillo y que alcanzar un sueño de esta magnitud implicó sacrificios importantes.

“No todo es fácil ni color de rosa. Hay muchos sacrificios y pruebas en el camino, pero cuando se logra alcanzar una meta de manera honrada y a base de trabajo, la recompensa es extraordinaria”, destacó.

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Merlyn Villareal es super aficionada al fútbol y por eso soñaba con estar en un mundial.

La periodista aseguró sentirse profundamente orgullosa de representar a Costa Rica en una cobertura de este nivel y agradeció el cariño que ha recibido de quienes siguen de cerca su trabajo.

“Se me llena el corazón de orgullo estar aquí y recibir tantos mensajes llenos de cariño. Ustedes me conocen y saben lo que me apasiona mi trabajo”, comentó.

Finalmente, aprovechó la experiencia para enviar un mensaje de motivación a quienes luchan por alcanzar sus propios objetivos.

“Gracias de verdad a todos y, como siempre les digo: luchen y trabajen muy duro por sus sueños”, concluyó.