David Faitelson adelantó una noticia relacionada con Costa Rica y la organización del Mundial Femenino 2031. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)

El periodista mexicano David Faitelson dio a conocer una importante noticia que involucra a Costa Rica y al Mundial Femenino 2031, una posibilidad que desde hace varios días se viene comentando en el país.

El reconocido comunicador aseguró que este lunes 23 de noviembre se hará oficial un anuncio relacionado con Costa Rica, México, Estados Unidos y Jamaica como sedes del campeonato mundial.

La información fue compartida por Faitelson en sus redes sociales, donde también adelantó cuáles serían algunos de los estadios que México pondría a disposición para el torneo.

LEA MÁS: En México hablaron sin pelos en la lengua sobre el futuro de Keylor Navas en Pumas

El comentarista reveló que recibió información sobre cuatro escenarios deportivos que formarían parte de la organización del campeonato.

“Me confirman, hasta ahora, cuatro estadios para México en el Mundial femenino del 2031… El Banorte, el Akron, La Corregidora y el Territorio Santos Modelo…”, escribió.

En la misma publicación, Faitelson dejó abierta la posibilidad de que otro estadio mexicano se sume a la lista.

“¿Falta el BBVA de Monterrey?”, preguntó.

Costa Rica, Jamaica, Estados Unidos y México presentaron su candidatura para el mundial femenino mayor del 2031. (Fedefutbol/Cortesía)

¿Qué dijo sobre Costa Rica?

La noticia más importante para el país apareció al final de su mensaje, cuando el periodista se refirió directamente a la participación costarricense en el torneo.

“El lunes se hará oficial la sede de México, EU, Jamaica y Costa Rica…”, afirmó David Faitelson.

Sus declaraciones aumentan la expectativa sobre la posibilidad de que Costa Rica sea una de las sedes del Mundial Femenino 2031, un tema que ya venía generando comentarios en el país.

Sin embargo, todavía está pendiente el anuncio oficial que permita conocer los detalles de la organización y el papel que tendría cada nación.