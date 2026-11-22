Keylor Navas cerró de mala manera el torneo con Pumas. (VICTOR CRUZ/AFP)

Pumas de la UNAM, equipo de Keylor Navas, fue la gran decepción del Apertura 2026 en México al quedar eliminado en primera fase tras llegar a la final el torneo anterior.

Los señalamientos al cuadro azul y oro han sido duros y los medios aztecas incluso pusieron una pregunta sobre la mesa que puso a pensar a muchos sobre el futuro del arquero costarricense.

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Medios mexicanos pusieron en duda el futuro de Keylor Navas en Pumas

ESPN consultó en sus redes sociales si el encuentro del sábado ante Monterrey habrá sido el último del meta con el cuadro felino, lo que despertó las dudas.

“Todos se preguntan si en enero seguiremos viendo a Keylor Navas en Pumas...”, indicaron más que nada por la decepción de la eliminación.

El Halcón tiene contrato con los universitarios hasta junio del 2027, es decir, por un torneo más, pero lo que se informa es que todavía no hay renovación de por medio.

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❌ Pumas perdió 2-0 en casa ante Monterrey.



❌ Queda fuera de la Liguilla.



🤔 Y todos se preguntan si en enero seguiremos viendo a Keylor Navas en Pumas... pic.twitter.com/GcUCDvORZk — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 22, 2026

Aficionados de Pumas defienden a Keylor Navas pese a la eliminación

Las páginas de aficionados de Pumas son claras en que, pese al fiasco, Keylor es de lo poco que se salva, figura en su campo, pero que no puede hacerlo todo.

“Keylor Navas es de los pocos baluartes para rescatar en este 2026, el portero campeón de Europa demostró estar a la altura de nuestro equipo, pero milagros no puede hacer”, añadió la página Dale Azul y Oro.

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La duda está en el aire de qué pasará con Navas. Si no llega una oferta importante, seguramente cumplirá su contrato, pero la gran duda es qué pasará en junio.