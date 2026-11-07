Uno de los hombres más ricos de México iría por Pumas y Keylor Navas sería pieza clave de su plan

Keylor Navas y sus fotos con el empresario mexicano Arturo Elías Ayub han dado mucho de qué hablar en México. (Tomada de X/Tomada de X)

Keylor Navas de nuevo es noticia en México y esta vez su nombre es relacionado con uno de los hombres más ricos de ese país, el empresario Arturo Elías Ayub.

Diversos medios aztecas reportaron que el multimillonario estaría interesado en tomar el control del club Pumas UNAM, equipo en el que milita Keylor Navas desde julio del 2025 y con el que tiene contrato hasta julio del 2027.

¿Quién es Arturo Elías Ayub?

Ayub es un famoso magnate que actualmente es director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación TELMEX Telcel, director de Uno TV y de Claro Sports.

Arturo, además, es yerno de Carlos Slim, el hombre más rico de México y el decimoquinto del mundo, dueño de las empresas América Móvil y TELMEX.

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Fotografías junto a Keylor Navas alimentan los rumores

Según medios como Marca, Infobae y Sports Illustrated, los rumores de que Arturo Elías Ayub podría tomar el control del club son cada vez más fuertes y unas fotografías en las que aparece junto a Keylor Navas habrían sido una pista importante al respecto.

“Los rumores que señalaban que Elías Ayub podría regresar al mando de los Universitarios tomaron más fuerza cuando se le pudo ver junto a Keylor Navas el pasado 27 de octubre en Plaza Carso, en el cual se realizaron múltiples actividades previas al Gran Premio de México, en donde (Sergio) Checo Pérez celebró los 300 grandes premios en su carrera.

“A esto hay que sumarle que días después, el primero de noviembre se pudo ver que el empresario mexicano y el portero de Pumas se encontraban juntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una foto y reunión que fue captada por Marca”, indicó el medio.

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Keylor Navas estuvo junto a Arturo Elías Ayub y Sergio "Checo" Pérez en México. (Tomado de Facebook/Tomado de Facebook)

Sports Illustrated, por su parte, informó que Ayub se acercaría al proyecto por la cercanía con Keylor, a quien considera vital en la parte deportiva para establecer un proyecto ganador que pueda ir por campeonatos.

El empresario afirmó a ese medio que no hay nada en concreto, pero que no cierra la puerta a la opción.

“Ya veremos, ya veremos. Nunca hay que cerrar la puerta, nunca hay que decir nunca”, respondió ante la posibilidad de incursionar de nuevo en el fútbol tras lo vivido en el Real Oviedo de España, club del cual fue dirigente.

“Ante la posibilidad directa de regresar al fútbol mexicano, no tuvo miedo en recalcar que ‘no hay nada ahorita, pero tampoco quiero decir que no y que luego pase algo’”, destacó el empresario a ese medio.

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Arturo Elías Ayub ya vivió una época dorada con Pumas

La expectativa crece porque Ayub ya estuvo a cargo de Pumas en el pasado, en una de las mejores épocas en la historia del club, entre el 2001 y el 2005, periodo en el que alzaron un bicampeonato de liga.

Como dato curioso, Ayub era el presidente de Pumas cuando el equipo llegó a la final de la Copa de Campeones del 2005, duelo que perdió ante el Saprissa.

La cercanía del empresario con Keylor Navas encendió las alarmas por un posible movimiento que pueda traer de nuevo los años de gloria.