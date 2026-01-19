¿Periodista o voleibolista? El sorpresivo saque de honor de Rodolfo Mora que dejó a todos mudos

El periodista de Deportes Repretel, Rodolfo Mora, sorprendió a muchos en los Juegos Deportivos Nacionales, que se celebran en la provincia de Limón.

El comunicador recibió un homenaje junto con sus compañeros Pablo Guzmán y Carlos Serrano, previo al inicio del juego clasificatorio de voleibol entre San José y Limón.

A Mora le tocó hacer el saque de honor y muchos se quedaron con la boca abierta, al ver la habilidad del periodista turrialbeño con el dominio de la pelota.

El periodista Rodolfo Mora se la jugó haciendo un saque de voleibol. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Buenas sensaciones

Cuando llegó el turno de hacer el saque, Rodolfo tomó la bola con mucha seguridad y el balón traspasó la red.

La jugada generó los aplausos de los asistentes en el gimnasio y hasta de sus compañeros en la transmisión, que destacaron lo bien que hizo el servicio.

“Excelente saque de Rodolfo Mora, que logró pasar la ned (red)”, manifestó uno de los comentaristas de Repretel.