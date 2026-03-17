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Periodista Stephanie Chaverri comparte una noticia que le cambiará la vida para siempre

La comunicadora Stephanie Chaverri compartió una buena noticia a través de sus redes sociales

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La periodista costarricense Stephanie Chaverri, quien vive desde hace unos años en Estados Unidos, compartió una noticia que le cambiará la vida para siempre.

La comunicadora, quien ha laborado para cadenas como ESPN, dio a conocer la buena nueva a través de sus redes sociales y adelantó que luego dará más detalles de su anuncio.

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Stephanie Chaverri
La periodista Stephanie Chaverri compartió una noticia que le cambiará la vida para siempre. Foto: Instagram Stephanie Chaverri. (Foto: Instagram Stephanie Chaverri. /Foto: Instagram Stephanie Chaverri.)

La noticia de Stephanie Chaverri

A través de su cuenta de Instagram, Chaverri contó que fue contratada por una importante cadena de televisión, para la cobertura de la Copa del Mundo del 2026.

“Seré parte del equipo de Telemundo Deportes, la cadena que transmitirá la Copa del Mundo en español en los Estados Unidos.

“Estoy feliz, emocionada, esperando que se dé el pitazo inicial y más adelante les compartiré mi rol en la cobertura”, afirmó.

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Stephanie ChaverriCopa del Mundo 2026
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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