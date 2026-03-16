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Creador de contenido manudo le lanzó un filazo venenoso al Saprissa de Medford y hasta FUTV salió rascando

El creador de contenido liguista Avila Edd, le envió un mensaje fuerte al Saprissa de Medford en el que hasta la televisora salió rascando

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Por Eduardo Rodríguez

El creador de contenido aficionado de Alajuelense, Ávila Edd, le tiró un filazo al Saprissa de Hernán Medford en el espacio de Tigo Fanatikos en el que hasta FUTV salió rascando.

Y es que en este programa se enfrentan panelistas manudos y morados, debatiendo entre ellos sobre los equipos, y en esta ocasión, tras la derrota del Monstruo en Cartago, el erizo no desaprovechó para tirar un balazo que arderá a los tibaseños.

Cartaginés vs. Saprissa
Creador de contenido manudo le tiró al Saprissa de Medford (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa es como esa pastillita que uno echa en agua, y que es efervescente, pero la efervescencia ya pasó, volvimos a la normalidad. Si no es por la televisora que nos pone 400 imágenes de Medford haciendo berrinches y caras, yo hubiese apostado que el que estaba dirigiendo era Vladimir, los mismos cambios, el mismo juego, exactamente igual”, aseguró el liguista.

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Los tibaseños dejaron ir la opción de alcanzar el liderato y acabaron terceros tras perder en Cartago.

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Eduardo Rodríguez

Eduardo Rodríguez

Bachiller en periodismo egresado de la Universidad Latina y técnico en Marketing Digital. Creador de contenido deportivo en TikTok y apasionado por el fútbol nacional, internacional y el tenis

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