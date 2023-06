Periodista vive al máximo los juegos del Inter de Milán por herencia de su papá

Córdoba espera que se le haga una vez más celebrar por el Inter. Foto: Cortesía

Hay amores futboleros que son eternos y cuando son heredados por los papás son más fuertes. Este es el caso del periodista Juan Diego Córdoba, del periódico La Nación, quien en medio de su brete sacará un rato para disfrutar la mejenga de su amado Inter de Milán por la gran final de la Champions League.

Este cariño empezó desde hace muchos años gracias a un regalo de su papá. A partir de ahí las cosas le cambiaron a Juandi.

“Cuando tenía unos 10 años, era carajillo y mi papá viajaba mucho por trabajo; en uno de esos viajes anduvo por Alemania, Suiza e Italia y me trajo un gorro del Inter y eso se convirtió en un tesoro, fue un incentivo para ver los partidos de ellos”, relató.

A partir de ahí, empezó a buscar más info del club, a madrugar para ver las mejengas cada fin de semana, volverse loco con los futbolistas de la época y vivir las épocas doradas de los neroazzurri.

“Todos los fines de semana veíamos los partidos y seguíamos a jugadores como Iván Córdoba, Javier Zanetti y Esteban Cambiasso. Crecí viendo al Inter ganar el triplete en el 2010 con Jose Mourinho, que fue la época más dorada de la que he visto y después vino la crisis de títulos. Mi familia me decía que no sufriera tanto, en esas épocas se nota cuando uno es bueno o mal aficionado”, agregó.

El papá de Juan Diego falleció en el año 2016, pero eso no le impidió seguir apoyando al Inter en cualquier competición, como en esta edición de la Champions que la consideró como una montaña rusa de emociones.

Como buen aficionado al fútbol, reconoce que el Manchester City es el favorito para ganar la orejona, pero independientemente del resultado final, estará orgulloso de su Inter por llegar tan lejos.