Periodista deportivo de Repretel se cambió de equipo gracias a una figura

Estefan Monge, periodista de Repretel, estará muy pendiente de la Champions League y apoyará con todas sus fuerzas al Manchester iCity, equipo del que es aficionado desde el 2016.

Aunque aún no ha decidido dónde verá la mejenga, nos contó por qué es aficionado de los ciudadanos y de una explicó una extraña contradicción con esa elección.

Estean Monge muestra orgulloso su afición por el Manchester City.

Resulta que Monge, antes de ser aficionado del City, primero fue del Real Madrid, pero su simpatía por los merengues no lo cegó y empezó a admirar a Joseph Guardiola, técnico de los culé en ese entonces.

A Monge le encantaba ver el estilo de juego del Barcelona de Pep y cuando el entrenador se fue al Bayern Munich fue una gran felicidad, pues también es seguidor del conjunto bávaro, pero cuando se fue al City, empezó a hacerse aficionado a ese equipo, solo por el técnico catalán.

“Para esta semifinal, aunque me gusta el Madrid, iba con el City”.

Estefan tiene varios libros de Pep, como La Metamorfosis. (Cortesía )

Estefan tiene tres chemas del CIty, ya mandó a pedir la nueva y espera hacerse de más souvenirs, pero también, por su gran admiración a Pep, ha comprado varios libros del técnico español, quien busca darle al City su primera Champions League en la historia.

“Muchos dicen que cuando Pep se vaya del City ya no iré con ellos, pero no. Me gusta el equipo, voy con ellos siempre”.

Pep tiene dos Champions, ambas con el Barcelona, en 2009 y 2011.

“El City es favorito, pero no se puede subestimar a un equipo como el Inter para nada”.