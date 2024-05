Jugador del Cartaginés abrió su corazón y mandó un emotivo mensaje a los brumosos

Jeikel Venegas le envió un profundo mensaje a la afición del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

El Club Sport Cartaginés pasa una mala racha y, tras una nueva derrota y un polémico pleito, Jeikel Venegas le mandó un emotivo mensaje a la afición.

El cuadro brumoso no levanta cabeza y siguen confirmando que este Clausura es uno de sus peores torneos en los últimos años, por eso, tras perder 2-0 contra el Pérez Zeledón, Venegas le envió una disculpa a la afición.

El delantero usó su cuenta de Instagram para lamentar la situación que están viviendo y abrir su corazón con un sentido mensaje.

“¡Buenas noches! Para todos los cartagineses, sé que no estamos en un buen momento y las excusas sobrarían. Soy uno más de ustedes, de corazón, me he equivocado durante el torneo, pero siempre trato de dar lo mejor de mí, y para los que no saben, a nosotros nos duele más que a ustedes esto que está pasando, nuestros familiares sufren más que nosotros y que ustedes, se los puedo asegurar”, escribió al inicio.

Para finalizar pidió disculpas, confirmando que solo están deseando que termine la fase regular del torneo para empezar de cero y olvidarse de este campeonato.

“Un torneo para el olvido. Solo pido disculpas porque no fuimos lo suficientemente responsables y trataremos de terminar lo mejor posible este torneo. Juntos hasta el final”, concluyó.

La publicación tuvo bastantes comentarios, en la mayoría los brumosos lo alentaban y le agradecían que, para muchos, él es de los que más sudan la camiseta.

El próximo reto de Cartago será el domingo en casa contra el Santos de Guápiles, choque de reposición de la jornada 12.