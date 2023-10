Periodistas deportivos divididos por cuánto tiempo le durará el salvavidas a Vladimir Quesada

Los resultados serán la medida para determinar si Vladimir Quesada se mantendrá dirigiendo al Saprissa. (Jose Cordero)

Clasificar a la gran final del torneo de copa fue el mejor salvavidas que recibió Vladimir Quesada para seguir dirigiendo al Deportivo Saprissa, tras los últimos malos resultados.

Por eso, con la ayuda de los periodistas Anthony Porras y Estefan Monge, dos de los que le han tirado más tiza al técnico de la S en las conferencias de prensa, en La Teja analizamos, para explicarle a la afición, cómo este resultado será vital para Quesada en los próximos duelos y sus respuestas fueron muy variadas.

Pitón con todo

El primero en responder fue Anthony Porras de Deportivas Columbia, mejor conocido como la “Pitón”, y en las respuestas que nos envió fue directo, empezando porque coincide con nosotros al valorar esta clasificación como un salvavidas.

“Aunque nadie de la dirigencia del Saprissa lo haya dicho abiertamente, sí creo que Vladimir Quesada se jugaba su puesto. Si el Monstruo no hubiera clasificado a la final, las criticas serían tan fuertes que no lo hubieran mantenido en el cargo. Por eso sí creo que el pase a la final de copa se convirtió en su salvavidas y con esto ahora le permitirá trabajar con más tranquilidad”, argumentó Porras.

Sobre cuánto tiempo ese salvavidas ayudará al estratega, ahí lo pusimos a pensar y sorprendió con su veredicto.

LEA MÁS: Vladimir Quesada sacó la sinceridad a pasear

“Siento que con lo que pasó el viernes por la noche, a Vladimir le alcanzará para terminar la temporada, porque la final del torneo de copa se jugará hasta el 18 noviembre y unas semanas después finaliza el campeonato. Ahora sí Saprissa morirá con Vladimir en el puesto, en diciembre lo evaluarán y después tomarán decisiones”, agregó.

Sobre la actitud de la afición, Porras citó que los resultados serán la medida perfecta para ver si lo apoyan.

“En diciembre nos daremos cuenta qué conclusión sacan del técnico; sobre todo, si quedó campeón del Apertura o el torneo de copa, y si clasificó a la Concachampions. Los resultados serán la sentencia de los aficionados hacia el técnico”, finalizó.

Monge más exigente

Estefan Monge, de Deportes Monumental, también se apuntó a la dinámica y dijo que no estaba tan de acuerdo que la clasificación fuera un salvavidas para Vladimir.

“A pesar de haber eliminado al Herediano, el entorno de Vladimir Quesada con la afición no es el mejor, hay un gran sector que sigue frío con él y esto no calmó las aguas con el técnico; especialmente, porque aún no le gana a los rivales directos”, detalló.

A diferencia de Porras, Monge le acortó el tiempo al colchón que tendrá Vladimir para tener contenta a la afición.

“Creo que ese salvavidas le puede durar hasta el 4 de noviembre, porque ese día se juega el clásico nacional en Tibás, y desde ya hay mucho morbo y tensión”, citó Estefan.

Por último, agregó que los morados serán más exigentes y las próximas pruebas de Quesada serán muy rudas.

“La afición le pedirá ganar el clásico y serán más severos, porque vendrán rivales que no tienen el mismo cartel como el de Herediano o Alajuelense. Vladimir tendrá dos pruebas más: vencer al Motagua y el clásico”, finalizó.