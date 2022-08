Persona con discapacidad pasó un mal rato y su familia asegura que fue por problemas en el estadio

Una persona con discapacidad fue con toda la ilusión del mundo a ver el partido de la final del Mundial Femenino Sub 20 entre España y Japón, este domingo a las 8:00 de la noche en el Estadio Nacional.

Willy Sánchez solo pudo ver la mejenga con un miembro (de nueve que andaban) en el Nacional. (Tomadas de Facebook)

Sin embargo, el joven, llamado Willy Sánchez, debió ver el partido con una persona de su familia y no con el resto, que eran diez en total, porque resulta que el estadio no cuenta con los requerimientos necesarios, según una publicación de Alejandra Sánchez, hermana de Willy, en Facebook.

“Siendo sede de un Mundial lo tuvieron que dejar abajo y le “prestaron” una silla para que algún acompañante designado se quedara con él porque “no sirven los ascensores” del estadio y no pudo acceder a su asiento”, dice la publicación.

La final entre Japón y España fue un gran espectáculo. (Jose Cordero)

“Parece mentira que aún sucedan estas cosas, pero definitivamente no pueden pasar desapercibidas cuando en las noticias pintan de 100 la organización del mundial en Costa Rica”, fue lo que escribió Alejandra.

La FIFA, por medio de Víctor Umaña, presidente de Comité Organizador, respondió por escrito lo siguiente: “La plataforma de compra de entradas indicaba al usuario que en caso de requerir asistencia o espacio para sillas de ruedas debía informar mediante la dirección electrónica infotickets@mundial2022.cr”.

“El 100 por ciento de las solicitudes realizadas por esta vía fueron procesadas: las personas fueron guiadas en el proceso de compra y, cuando fue necesario, se reubicaron sus asientos ya comprados para otra zona del estadio con condiciones aptas según sus necesidades; incluyendo el cambio de las de sus acompañantes (pese a la política de no cambio ni devolución de entradas aceptada por el usuario al momento de la compra, bajo la consigna de brindar un buen servicio al cliente)”, explicó a La Teja en su respuesta.

Añadió que para el caso concreto de Willy Sánchez no tienen registrada ninguna solicitud a ese nombre.

“Los espacios con las condiciones aptas para sillas de ruedas y espacios para acompañantes se encuentran en determinadas zonas del estadio en las que, de acuerdo con su infraestructura, el acceso es seguro. La existencia de un elevador en el Estadio no implica que este brinde acceso a todos los bloques de asientos. Si la persona no siguió el procedimiento indicado, pudo ocurrir que eligiera asientos en un espacio no apto”, explicó.

Estadio Nacional, asientos para peronas con discapacidad en gradería sur y este e incluso en norte. (Estadio Nacional)

“Si bien los espacios para sillas de ruedas permanecen reservados, por cualquier eventualidad, y se aplican los mismos protocolos para atender y facilitar su acceso al llegar a las puertas del estadio el mismo día del evento, las posibilidades reales de reubicar a todo un grupo para que permanezca en una sola fila de asientos es muy reducida o inexistente en partidos con ocupación completa, si no se ha coordinado de antemano”, escribió en su respuesta.

Ricardo Chacón, gerente del Estadio Nacional, dio su versión.

“Es un tema de la organización del evento, que es FIFA, pero lo abordamos. En el estadio hay un lugar especial para personas con discapacidades especiales y en el Mundial había toda una organización para que quien lo solicitara se le diera un parqueo con acceso a platea este, con asientos cómodos y una rampa donde esas personas pueden permanecer”, dijo Chacón.

Añadió que los ascensores del estadio están buenos y funcionando.

Dijo que existen más de mil asientos acondicionados para personas especiales y una zona de rampa donde al menos caben 70 sillas de ruedas.