¿Piensa Shirley Cruz en el retiro? Esto nos confesó la capitana de Alajuelense

Shirley Cruz sigue con la ilusión y las ganas intactas en el fútbol. (Alonso Tenorio)

La leyenda de Shirley Cruz en el fútbol costarricense cada vez se hace más grande. Sus dos Champions League en Europa, las seis ligas francesas y los cinco campeonatos ticos son un palmarés más que envidiable.

Lo vivido en la Catedral la noche del sábado, cuando alzó el tricampeonato con las rojinegras, la tenía en las nubes y sin ganas de ponerle techo o un final a su carrera a sus 36 años. A la Capi se le ve con mucho ánimo.

“Ahorita lo que estoy haciendo es solo disfrutando. Por jugar tan seguido, hubo momentos que jugábamos tres veces a la semana, a veces se me complicó un poquitillo, la rodilla me empezó a generar problemas y por eso por ahí jugaba menos.

“Me quedan dos temporadas más (de contrato), pero mejor lo voy viendo poco a poco. Voy disfrutándolo porque si me adelanto a veces las cosas no salen. No pienso ahorita en el retiro, pero mejor lo voy viendo poco a poco, viviéndolo así. Esto ha sido una bendición, tener dos finales acá a estadio lleno”, comentó.

Shirley no se pone fechas, por ahora tiene todas las ganas de seguir y liderar también a una selección que buscará en julio el pase al Mundial mayor femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

“Ahorita hay que disfrutar esto (el título) y a partir del lunes hay que cambiar el chip porque vamos por un sueño mundialista, lo que pasó con los chicos (la clasificación a Catar) es una alegría y nosotras queremos ir construyendo nuestra propia historia.

La afición de Alajuelense vibró a lo grande con el tricampeonato de las Leonas. (Alonso Tenorio)

Este sábado, cuando salió de cambio en la final ante el Saprissa, los más de 14 mil aficionados que llegaron al Morera Soto se pusieron de pie para despedir a su ídolo y corear su nombre.

“Yo vengo de una familia liguista, a mí lo primero que me dijeron fue: ‘Si va jugar acá en el país, ya sabe a dónde tiene que ir (dijo entre risas)’, no había mucha presión tampoco. Yo estoy muy agradecida con la afición porque nos han acogido muy bien y ojalá que el estadio se siga llenando así, que esto no sea una casualidad, aunque ellos nos han demostrado que no es así, cada vez será más difícil ser tan regulares”.

A pesar de su gran palmarés y trayectoria, lo que experimentó este sábado cuidado y no es de lo más especial que ha vivido, ya que no imaginó verlo en Tiquicia.

“Yo nunca imaginé poder vivir algo así a estadio lleno, más en este equipo y con la afición de la Liga, el hecho que don Fernando Ocampo nos abriera un espacio a nosotros para que la parte femenina crezca. Ahora es para mí un sueño hecho realidad.

“A las de más experiencia nos tocó la colita de esto y tenemos que disfrutarlo porque es increíble y esperamos que a las de los demás equipos también las apoyen porque necesitamos eso, que el fútbol femenino se desarrolle”, explicó.

El fútbol y la vida le han permitido vivir dos veces el mismo sueño, llegar del extranjero y en el primer torneo de rojinegra levantar un título a estadio lleno, la ocasión anterior fue en el 2019.

“Hay algunas compañeras que en esa ocasión vivieron esto, pero del otro lado (jugaban en Saprissa en esa final del 2019) y entre nosotras nos hacíamos bromas, pero es una bendición, la verdad que así lo siento y por la afición manuda que de verdad nos apoyó desde el inicio con todo”.

Para alegría de los rojinegros, parece que hay Shirley para rato.