Piloto André Solano usó su colmillo en plena pista para evitar una terrible tragedia

André Solano, piloto nacional, se llevó el susto de su vida este domingo en el Parque Viva pero su entrenamiento y buen olfato lo llevó a buen puerto.

Solano participaba en la fecha final del Campeonato Nacional de Automovilismo en la categoría GT2 cuando su carro, un Porsche, comenzó a incendiarse en plena competencia.

El Porsche de André Solano prendió en llamas en plena carrera. (Marvin Caravaca)

La Teja conversó con Solano sobre el incidente, y él nos relató su experiencia. André explicó que nunca logró ver el fuego y que, además, la gente tampoco le avisó por el intercomunicador que algo estaba ocurriendo.

“Son muchos años en este deporte, uno aprende a identificar de dónde puede venir una situación de combustión como esa. Por suerte tomamos las decisiones correctas: llegar a pits y apagar el carro, porque de haber dejado el carro en cualquier otra parte de la pista, la atención no hubiera sido la misma”, manifestó.

“Fue un susto porque tuve que dar la vuelta entera con el carro prendido, pero repito, tomamos la decisión correcta ”.

Solano recordó que había pasado por situaciones similares corriendo en el extranjero hace muchos años. “Siempre es un sustillo; la familia se preocupa, la gente se asusta, pero por suerte el equipo y el personal que atendió el incidente reaccionaron muy bien, crédito para todos”.

El Porsche cuando empezaba a prender fuego. (Marvin Caravaca)

André explicó que su experiencia y buen olfato fueron clave para evitar una tragedia.

“Nunca logré ver el fuego, lo que detecté fue olor a quemado, y como piloto uno piensa en varias posibilidades: puede ser un cortocircuito, una fuga de gasolina o quema de aceite. Logré identificar que era quema de aceite, pero empezó a haber más humo en la cabina y fue cuando le reporté al equipo que iba a entrar a pits”, recordó Solano.

André Solano, piloto de GT2, en momentos en que su Porsche alza en llamas en plena pista de parque Viva.

“Es cuando me pongo en misión de llegar a pits y de camino, en unas cuantas curvas hacia atrás, fue cuando logré ver el montón de fuego que traía el carro, entonces, por dichca reaccionamos y todo salió bien”.

André Solano mostró toda su experiencia el domingo. (Mayela López)

El piloto agradeció a su equipo por su excelente trabajo y también al personal de pista, quienes demostraron estar bien preparados para atender estos incidentes. André señaló que fue él quien se comunicó con su equipo al notar que algo iba mal.

“El equipo estaba concentrado en varias cosas y no lograron ver el fuego, por lo tanto, no me avisaron. Fue algo que identifiqué yo primero, por el olor. Sí estuve en comunicación, pero no recibí esa alerta”, añadió André.

Dijo que el carro solo sufrió un par de pérdidas, pese a lo dramático que se ve el incidente en la toma.

“Tengo video donde ya limpiaron el carro, sacaron el bumper y no le pasó nada, es impresionante, se quemó el bumper de atrás, un stop de atrás, pero el motor prende perfecto. Los daños no fueron tan graves. Es difícil decir lo que vale, pero es un Porsche, no es tan barato”.