Pipo Gonźalez rompió el silencio y se despidió de Alajuelense con un fuerte mensaje

Pipo Gónzalez les dedicó un mensaje a los manudos tras su salida de Alajuelense (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense sorprendió este martes con el anuncio de que su relación con el capitán, Giancarlo “Pipo” González, había llegado a su fin y tras horas de silencio el defensor compartió un emotivo y fuerte mensaje.

Aunque la institución resaltó la carrera y los logros del central durante sus etapas vestido de rojinegro, la publicación del futbolista dejó claro que no esperaba salir del club.

Pipo se despidió de la afición con dos publicaciones, una en sus historias de Instagram y otra en su feed. En la primera dejó claro que piensa que dio demás y ni así fue suficiente.

“Gracias afición, siempre traté de dar lo mejor de mí, disculpas si fallé. Se murió una planta de tanta agua que le di, aprendí que dar de más, aunque sea bueno, no siempre es lo correcto y aprendí que el amor es de dos partes que apuestan por el bienestar de la relación”, compartió en sus historias.

El mensaje más largo y emotivo llegó 10 minutos después, en la descripción de una foto en la final de la Copa Centroamericana, que curiosamente, eligió publicar en blanco y negro.

“Oficialmente, un ciclo que se cierra en mi carrera, soy honesto, pensé que este día no me iba a llegar, pero en la vida nunca se deja de aprender. Lo importante es que me voy agradecido con cada compañero, cada uno de los trabajadores del club por su entrega en el trabajo diario que muchos llaman invisible, y también me voy tranquilo por defender los valores que muy bien aprendí en ligas menores del club con trabajo, humildad, compromiso, lealtad hasta el último día que estuve en la institución que me vio crecer ❤️🖤 éxitos al liguismo”, finalizó.

El posteo del central se llenó de comentarios donde aficionados y colegas le desearon éxitos y le agradecieron la entrega que le dio a Alajuelense.