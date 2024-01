¿Le hizo caso a la afición? Alajuelense dejó ir a tres figuras que fueron señalados por muchos

Liga Deportiva Alajuelense le hizo un reconocimiento a Giancarlo González el pasado 28 de octubre, por llegar a 200 partidos; sin embargo, para este torneo no siguió en el club. (Prensa Alajuelense)

Luego de una negociación y varios estira y encoge, Alajuelense le dijo adiós a su capitán, Giancarlo González, luego de que este martes se confirmara que no seguirá en el club.

Mediante una publicación en sus redes sociales, la Liga le dio las gracias al Pipo, quien venció contrato en diciembre y al final no renovó.

El León le ofrecía a Giancarlo un contrato por seis meses, mientras que el jugador quería un año, el plazo del acuerdo era el principal detalle en una negociación en la que al final las partes tomaron caminos separados.

La salida del histórico jugador rojinegro se une a las de Alex López y Freddy Góndola, otros dos futbolistas que habían sido muy señalados por la afición que los quería fuera de la institución.

Para esta ocasión, los manudos tomaron decisiones fuertes en salidas, se deshicieron de su capitán, quien sumaba más de 200 partidos en el club y cinco títulos; de un jugador como López, con seis años en el club y cuatro títulos; y de Góndola, quien poco a poco fue perdiendo nivel.

Ante los anuncios, los aficionados reaccionaron de manera mezclada, agradeciendo lo hecho por los jugadores, pero destacando que hay ciclos que se cumplen como lo hicieron en el anuncio del Pipo.

“Gracias por tanto amor a la camiseta Pipo, la verdad es un jugador que la afición admira por sus buenos momentos con el equipo, pero por la misma razón es un jugador que no podía prolongar más su salida. Los cambios son buenos y necesarios muchas veces”.

“Siempre ha sido un jugador de mucha calidad y valentía, pero a todos nos toca ir cerrando ciclos en la vida, los mejores éxitos Pipo en tu futuro”.

“Liguista de corazón y buen capitán, pero hay que ser claro, toda persona como profesional cumple ciclos, metas y a veces es sano cambiar de aire, le hace bien a él y a la institución, que Dios lo acompañe y muchas gracias por todo lo que le dio al liguismo”, fue la tónica de las opiniones.

¿Salidas justificadas?

Alex López quedó en libertad para buscar un nuevo rumbo después de seis años en Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

Ante las quejas de la afición surgió la duda, ¿las salidas eran justificadas o en el club cedieron ante los jugadores que la gente señaló y puso en capilla ardiente?

Tres veteranos periodistas consideran, en términos generales, que las salidas están bien, pues si ya habían bajado el rendimiento, nadie puede estar por encima de la institución.

“Soy de los que creo que un equipo no tiene que casarse con nadie, ni pensar que un jugador tenga que ser eterno o quedarse siempre solo por el nombre, sino que se tiene que hacer con frecuencia un análisis de rendimiento e ir tomando decisiones.

“Yo considero que el nivel de Giancarlo ya no era destacado ni sobresaliente, y creo que su ciclo ya había finalizado en la Liga. Eso no quita que es un jugador histórico e importante en la historia reciente, pero su nivel ya no era destacado. Para mí era el momento”, opinó Anthony Porras de Radio Columbia.

Para la Pitón si los aficionados y el equipo están de acuerdo, no es para complacer a uno u otro, sino porque queda claro cuál es el análisis, como ocurrió con los casos de Alex López y Góndola, extranjeros que no marcaban diferencia.

“Me queda claro que la Liga está tomando decisiones con base en rendimientos, sencillo, como una empresa, se valora y se da seguimiento de quién da resultados”.

José Pablo Alfaro, de Canal 8, también cree que las salidas se justifican por completo, no lo ve como una limpia por así decirlo, sino como parte de un análisis de quién ya no rendía.

“Me parece que en el caso de Alex por rendimiento con respecto al análisis de lo que gana, es un jugador que en general gana mucho y su desempeño quizás no alcanza lo que se espera.

“En el caso de Pipo el tema pasa por la diferencia de criterios en el plazo del contrato, que en este caso me parece respetable lo de la Liga, porque sí creo que a los veteranos (González tiene 35 años) hay que renovarles cada seis meses, por lo que de alguna manera me parece una decisión responsable”.

Maynor Solano difiere en el caso de Pipo y él lo hubiera mantenido en el club por varias razones.

“Considero que la gerencia deportiva de Alajuelense se equivocó con la salida del “Pipo” González, no solo por su capitanía y liderazgo, sino por que era el único que quedaba con identidad rojinegra de verdad, algo que se ha perdido en el equipo manudo. A un jugador que ama esos colores, se merecía un año más de contrato, en su momento le renovaron por ese tiempo a jugadores malísimos que fueron flor de un día.

“Me parece que la salida de Alexander López se tenía que dar, el catracho cumplió un ciclo en el equipo y estoy seguro que se convertirá en la gran figura del club al que vaya. La inseguridad le pasó factura a López en todo este tiempo en la Liga porque calidad tiene de sobra.

“La salida de Freddy Góndola también se tenía que dar, es hora que le den paso a futbolístas sub 20 en dichas posiciones, ya es hora que la ejemplar obra del CAR le dé rédito”, opinó sobre los otros dos casos.

Otra salida fue la del portero Miguel Ajú, quién se va a préstamo a Puntarenas FC y se evalúa enviar a Doryan Rodríguez al mismo lugar para el otro torneo.