Jeff On se robó el show en Tu cara me suena y ojo lo que le pide el público

Jeff On se robó el show como invitado en Tu cara me suena. (Lilly Arce)

Jeff On le demostró al público de Tu cara me suena que no solo tiene talento para cantar, sino para imitar, fue por eso que el pasado domingo 28 de abril dejó con la boca abierta a más de uno.

El talentoso exparticipante de Nace una estrella fue invitado a la gala del programa, donde se ganó los aplausos de miles de personas, ya que interpretó a la famosa cantante Celia Cruz.

Jeff quedó maravillado del todo el proceso que vivió en el programa, pues es un formato diferente a Nace una estrella, ya que hay que cuidar cada detalle.

“Recuerdo cuando estuve en el estudio del Marco Picado, donde viví tantas experiencias, para mí, para mi vida personal y profesional. Ahora regresé con una nueva faceta, como imitador invitado. Muchas gracias a la producción por tomarme en cuenta, y a todos los que me siguen en mis redes sociales”, comentó en Instagram.

El querido venezolano limpió a más de uno con la presentación, fue por eso que las redes del talentoso se inundaron de felicitaciones.

“Jeff On me hizo la noche con su presentación de Celia”, “Qué gran artista, siempre dando tanto”, “Mi imitación favorita de noche”, ”Está solo, mi favorito por siempre”, “La mejor imitación que ha tenido este formato”, fueron parte de los comentarios de algunos de sus seguidores, quienes desean seguirlo viendo en la pantalla chica.

Jeff On dejó con la boca abierta a más de uno. Foto: Tu cara me suena.