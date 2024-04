Jeff On tiene un talento que muy pocos conocen y que le ha pegado más de una salvada

Jeff On se ha hecho varias prendas.

Jefferson Donato Lara, mejor conocido como Jeff On, no solo resultó ser un “gato” en la cantada, ya que el artista venezolano nos dejó con la boca abierta al mostrarnos un talento que muy poca gente conoce.

Este joven nos contó que desde hace muchos años le gusta la costura y que todo inició por su mamita.

“Mami se dedicó a la costura y, como éramos una familia de muy escasos recursos, mami era la que nos hacía la ropa a mis hermanas y a mí, con los trazos de tela que quedaban, ella siempre fue muy creativa y empírica”, comentó el moreno.

Jeff, de 31 años, y sus hermanos crecieron en Venezuela viendo a Maribel Lara (su mamita) coser.

“Un día a mami le regalaron una maquinita, estaba muy entusiasmada y hacía de todo, desde sábanas, cortinas, arreglos y siempre la máquina estaba al pie del cañón”, detalló.

Estaba tan acostumbrado a que si no tenían para comprar ropa, no había de qué preocuparse porque sabía que en su casa siempre le iban a hacer lo que él quisiera.

“Yo me inyecté un poco de eso, que si no tenía, me lo hacían en la casa, pero siempre quise ir un paso más allá. Entonces, como todos los años hacían cursos por parte del gobierno, yo me inscribí a uno de costura con un montón de señoras”, recordó.

El querido Jeff terminó aprendiendo mucho más de lo básico, porque la señora que le daba clases en ese instituto, lo instruyó muy bien.

“Me dijo que si hacía el curso básico, me enseñaba a hacer sastrería: sacos, chalecos, pantalones, camisas, por las ganas que tenía de aprender”, expresó.

Con este curso no la vio nada fácil, ya que recibía críticas de sus mismos vecinos cuando lo veían pasar con el bolso y todos los materiales de costura.

“Yo era motivo de burla porque siempre pasaba con el bolso y mis cosas, mientras mis vecinos estaban jugando fútbol y hablando en la calle. Claro, nunca le di bola a los comentarios que me hacían porque yo tenía el objetivo claro y era hacerme mi propia ropa”, expresó.

Cuando Jeff finalizó los cursos, fue a una exhibición donde mostró su primer conjunto.

“Para esa exhibición había hecho un saco negro y un pantalón, con camisa gris, después de eso empecé a hacer ropa para mí, me hice de todo, desde jackets hasta pantalones”, dijo.

El querido cantante contó que, con este conocimiento, él siempre se ahorró platica porque solo compraba la tela y ponía su creatividad.

“Aprovechando todo esto, le enseñé a mami algunas cosas técnicas que no sabía, como por ejemplo pegar forros, bolsillos y pliegues”.

Cuando sus amigos veían sus diseños, siempre quedaban con la boca abierta por los estilos tan creativos que hacía.

“De un pronto a otro, la gente se antojó y terminé haciéndole ropa a mis amigos, eso sí, generando. Siempre me decían que veían ropa en Internet, pero en ningún lado la conseguían, entonces, yo me mandaba a hacerla”, añadió.

Así fue que Jeff le echó la mano a un amigo que se iba a casar ya que necesitaba ropita.

“Le hice el traje al artista Reggi El Auténtico cuando se casó. Recuerdo que me decía que no iba a encontrar un traje como el que quería y que si lo encontraba le iban a cobrar una barbaridad de plata. Entonces nos sentamos a diseñarlo, compramos todos los materiales y al final salió perfecto”, comentó.

El traje que le hizo era muy al estilo Michael Jackson, era blanco, muy diferente a lo convencional.

Este fue el traje que Jeff On le hizo a su amigo.

Para ese entonces, Jeff ya se había graduado de ingeniería química y hasta se había independizado.

“Ya estaba trabajando y cuando vivía con la que era mi novia, se nos ocurrió poner un rótulo en el apartamento para hacer arreglos de costura. Y resulta que ganaba más cosiendo que lo que me pagaban en mi trabajo”, comentó.

El exparticipante de Nace una estrella confesó que también surgió un emprendimiento de una línea de ropa para hombre, la cual se llamaba Rapaz Moda, donde hacía de todo.

Jeff On hizo el traje de su graduación.

A Jeff la costura le salvó la tanda, como decimos popularmente, ya que pudo hacerse su traje para la graduación de la carrera que estudió, la ropa para su primera presentación como cantante, prendas para su novia, así como algunos trajes que le ha tocado armar para videos musicales.

A Jeff On le encanta la costura. Cortesía.

“A veces la ropa no se consigue y hay que jugársela, como por ejemplo, en el video 20 Papis de la cantante Niah, yo armé los trajes de todas las personas que colaboraron, hasta la ropa de mis videos. La verdad es que la costura fue un aprendizaje muy enriquecedor porque me gusta aprender de todo, aunque sé que no fue para meterme de lleno, el conocimiento para mí sí es muy satisfactorio”, dijo.

Este traje se hizo Jeff On para una de sus presentaciones.

Jeff On le realizó el traje de boda a uno de sus amigos.

Jeff actualmente no se dedica a coser, pero le gusta, por eso a veces agarra una máquina de una amiga.

“La máquina que uso es de una señora que se hizo mi amiga, de hecho, un día le hice una camisa”, dijo.

El cantante afirmó que no descarta la opción de sacar una línea de ropa para hombres en un futuro.

“Mi sueño en algún momento es sacar una línea bajo mi dirección, que lleve mi sello, pero será en un futuro”, concluyó.