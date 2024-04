Nicaragüense dejó el colegio a los 15 años y ahora, a los 28, tiene su propia empresa

Lester Vega Castillo es un nicaragüense de 28 años valiente y arriesgado.

Desde muy jovencito siempre soñó con tener su propio negocio y eso es ahora una realidad.

Sus papás, María Irma Castillo y Marlon José Vega, siempre le han enseñado que para conseguir las cosas hay que trabajar duro, ellos también viven en Costa Rica, se vinieron en busca de un mejor futuro para su familia y ahora tienen un restaurante que se llama Deliciosa Fusión, que poco a poco ha ido creciendo a base de esfuerzo y sacrificio.

Lester Vega Castillo es un nicaragüense de 28 años valiente y arriesgado. Foto: Cortesía. (Cortesía de Lester Vega)

Lester vive en Quebradilla de Cartago, es soltero y no tiene hijos. Ahorita está enfocado en hacer crecer su empresa, porque tiene grandes sueños para ella.

El nicaragüense se confesó con La Teja y contó cómo ha sido el proceso de volverse empresario tan joven.

— ¿Cuándo llegó usted a Costa Rica?

Me trajeron mis papás cuando era un chiquito pequeño. Mis primeros recuerdos de aquí son de cuando empecé a ir a la escuela y todo eso.

LEA MÁS: Nicaragüense llegó al país de paseo, le gustó tanto que se quedó y ahora tiene un negocio familiar

— ¿Cuál fue su primer trabajo?

Como a los quince años me salí del colegio para empezar a trabajar, estuve en construcción unos dos años y luego me gustó mucho el tema de los portones eléctricos y todo lo que tiene que ver con eso.

Nunca recibí ningún curso o algo así, pero trabajando es la mejor forma de aprender, tuve varios guías que me explicaron todo lo que debía saber.

Él se dedica a hacer portones, eso le encanta. Foto: Cortesía. (Cortesía de Lester Vega)

— ¿Hace cuánto se puso su propia empresita?

Estoy prácticamente por cumplir dos años de tener mi negocio, se llama Portones Eléctricos V y R.

— ¿Cómo le ha ido con su negocio?

Todo es un proceso, hay días malos en los que a uno le dan ganas de tirar la toalla, de verdad, pero hay que seguir, gracias a Dios he salido adelante. De las mejores decisiones que uno puede tomar es arriesgarse, no hay nada mejor que trabajar para para uno mismo, no tener jefe, como dicen.

— ¿Trabaja solo?

Bueno, me acompaña un muchacho, por lo general trabajamos él y yo, pero, dependiendo del trabajo que me piden, si es muy grande tenemos amigos con empresas hermanas que nos dan colaboración.

También instala motores para portones eléctricos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Lester Vega)

— ¿Qué servicio da su empresa?

Damos servicio de mantenimiento a cualquier tipo de portón, también a barreras automáticas, cercas eléctricas, alarmas de casas, cámaras de vigilancia, básicamente eso es lo que lo que nosotros trabajamos.

— ¿Cómo visualiza usted su empresa en el futuro?

Con mucho crecimiento, quiero llegar a tener una empresa mediana y seguir adelante.

LEA MÁS: Personas podrán pedir un bono de vivienda que les permita poner un negocito

— ¿Acostumbra viajar a Nicaragua?

He ido un par de veces, la última vez fui por unos papeles que tenía que sacar, pero como he vivido casi toda mi vida aquí en Costa Rica, prefiero seguir con mi vida de esta manera, aquí soy feliz.

— ¿Qué es lo que más le gusta de Costa Rica?

Lo que más me gusta de aquí son las playas, me gustan sobre todos las de Guanacaste, pero las de Limón también son preciosas.

El pulseador está enfocado en hacer crecer su negocio. Foto: Cortesía. (Cortesía de Lester Vega)

— ¿Qué le dice a las personas que quieren ponerse un negocio propio, pero les da miedo fracasar?

Que hay que dejar el miedo atrás, eso no nos lleva a nada bueno, yo estuve casi dos años en una empresa de portones y el miedo no me dejaba salir de esa zona de confort. También es importante no tirar la talla cuando las cosas se ponen complicadas, hay que seguir adelante y luchar por los sueños.

— ¿Qué características tiene que tener un emprendedor?

Creo que la más importante es ser esforzado y tratar de hacer el trabajo de la mejor forma, ser respetuosos con los clientes y dar siempre lo mejor de sí.

También hay un secreto para empezar un negocio, que sea de algo que a uno le gusta mucho, porque la verdad yo aveces siento esto como un pasatiempo, me encanta todo lo que tiene que ver con portones, lo disfruto tanto que se me olvida que estoy trabajando.

— ¿Da sus servicios en todo el país?

Sí, hemos hecho trabajos desde Guanacaste hasta la zona sur, entonces el lugar no es una limitación, vamos a cualquier zona de Costa Rica.