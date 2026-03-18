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Polémica en la Copa Africana: Senegal anuncia medidas tras fallo que dio el título a Marruecos

La decisión, adoptada dos meses después de la final entre Senegal y Marruecos derivó en una serie de respuestas públicas marcadas por la ironía y la preparación de una apelación

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Por Yenci Aguilar Arroyo y La Nación / Argentina / GDA

La Selección de Senegal se manifestó en distintos niveles después de que la Confederación Africana de Fútbol resolviera quitarle el título de la Copa Africana de Naciones y otorgárselo a Marruecos con un 3-0 administrativo.

La decisión, adoptada dos meses después de la final, derivó en una serie de respuestas públicas marcadas por la ironía, el rechazo institucional y la preparación de una apelación formal.

En el plano dirigencial, la federación senegalesa difundió un comunicado en el que calificó la resolución como “injusta, sin precedentes e inaceptable”. En ese documento, además, confirmó que recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de revertir la sanción. La postura oficial planteó que la medida “desacredita al fútbol africano” y anunció el inicio de acciones legales en el corto plazo.

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El delantero de Senegal Sadio Mané levanta el trofeo como campeones de la Copa África en Marruecos, tras vencer al equipo local en una final llena de polémica.
La Selección de Senegal reaccionó ante la decisión de la Confederación Africana, de darle el título a Marruecos, dos meses después de la final. Foto: AFP. (SEBASTIEN BOZON/AFP)

Futbolistas reaccionaron

La respuesta de los futbolistas se visualizó en redes sociales, con mensajes que combinaron sarcasmo y cuestionamientos indirectos a la decisión.

Pathé Ciss fue uno de los primeros en expresarse: “Pueden darles tres goles más a los llorones”, publicó tras conocerse el fallo. En la misma línea, Pape Demba Diop escribió: “Creo que estamos en el manicomio”.

El capitán Sadio Mané no realizó publicaciones en sus redes sociales en las horas posteriores a la resolución, aunque desde su entorno trascendió su malestar con la medida. En la misma situación se encontró Pape Gueye, autor del gol en la final, quien manifestó sentirse “despojado”, sin expresarse públicamente en plataformas digitales.

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Las reacciones se produjeron luego de que la CAF modificara el resultado del partido disputado el 18 de febrero, que había terminado 1-0 a favor de Senegal. El organismo fundamentó la sanción en el Artículo 84 del reglamento, al considerar que la salida momentánea del equipo del campo de juego en los minutos finales constituía una infracción que habilitaba el cambio del resultado.

Los integrantes de la Selección de Senegal festejaron por las calles de la capital Dakar el pasado 20 de enero, tras imponerse en la final de la Copa África, un resultado que ahora queda en entredicho en favor de Marruecos.
La Selección de Senegal se tiró a la calle, luego de ganar a Marruecos, el 18 de enero anterior. Foto: AFP. (CARMEN ABD ALI/AFP)

Cabe recordar que en la final, los jugadores de Senegal abandonaron el campo para protestar por un penal sancionado en favor de Marruecos en el tiempo de descuento.

Después de una interrupción de 14 minutos, el juego se reanudó y Édouard Mendy le atajó el débil remate a Brahim Díaz. En tiempo extra, Gueye la colgó de un ángulo y Senegal levantó la Copa y dio la vuelta olímpica.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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