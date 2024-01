Por esta razón, Freddy Góndola, se ausentó de la audencia por racismo en contra de Mariano Torres

El jugador panameño Freddy Góndola explicó este martes por qué no se conectó a la audiencia que se le sigue al jugador del Deportivo Saprissa Mariano Torres, por presuntos insultos racistas.

Freddy Góndola anotó el 18 de noviembre y luego del festejo se produjo el supuesto insulto. (Rafael Pacheco Granados)

Góndola fue quien acusó al jugador argentino de insultarlo en un clásico nacional, el 18 de noviembre, cuando pertenecía a Liga Deportiva Alajuelense y la audiencia estaba programada para este lunes. Sin embargo, el pana, quien fue contratado por el Maccabi Bnei Reineh de Israel, no se conectó.

Góndola dijo que el insulto que Torres le dijo fue “negro cagón”.

El panameño explicó en Teletica.com por qué se ausentó.

“Estaba entrenando y no podía contestar, luego llegué reventado al hotel por el viaje, me acosté a dormir y me quedé dormido. Me desperté a las 12 de la noche”.

Góndola explicó que la diferencia horaria y el cansancio le impidieron conectarse pero aclaró que había dicho con anticipación que ese día se le iba a complicar.

Mariano Torres dice que él no profirió insultos a Freddy Góndola.

“El día que llegué estaba en Migración por la entrada al país que es complicada, me hice las pruebas y los exámenes médicos de revisar el corazón, luego fui a ver la ciudad deportiva, tuve que ir al entrenamiento, imagínate todo eso, llegué liquidado al hotel y me quedé dormido, a las 12 de la noche o 1 a.m. de acá me levanté, ya había pasado todo. Me comuniqué con alguien de la Liga y le dije que me quedé dormido”, añadió.

“En la Liga me dijeron que me andaban llamando, pero me quedé dormido. Antes de que yo llegara acá (a Israel) me habían dicho que el lunes tenía una cita sobre eso y les dije que estaba bien, pero que yo iba saliendo ese día de Panamá y que no iba a saber qué hora sería acá”, agregó el pana.