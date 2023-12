Por este motivo, Vladimir Quesada sacó a masajista del Saprissa con jalonazo de camiseta ante Cartaginés

Juan Gabriel "Pingo" Rodríguez una vez más se convirtió en protagonista del Saprissa por una curiosa acción. (Carla Orozco Odio)

Si usted fue parte del montón de aficionados que se quedaron con la duda de saber la historia detrás del jalonazo de camiseta que le hizo Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, a su masajista Juan Gabriel “Pingo” Rodríguez en el juego de vuelta ante Cartaginés por las semis del Apertura 2023, pues le vamos a contar la versión de uno de los protagonistas.

En La Teja como no nos quisimos quedar con el clavo, aprovechamos que nos topamos a Pingo en la conferencia de prensa por el retiro de Christian Bolaños para preguntarle cómo estuvo eso y nos detalló cómo por una confusión, Vladi lo salvó de una sanción.

“Estábamos muy cerca de la banca y cuando se armó la trifulca, uno reacciona para separar a los muchachos y evitar sanciones previas a la final, pero Vladimir al ver que estaba dentro de la cancha, recurrió a sacarme rápidamente para que tampoco me castigaran, a pesar que estaba haciendo una buena acción.

“Fue un poco curioso (risas), porque esa reacción de Vladi nadie la esperó, cuando siento el jalonazo y volteo, veo que fue Vladimir, le digo que estaba ahí porque intentaba sacar a nuestros jugadores, lo cual me respondió ‘sí, pero quédese ahí porque lo van a expulsar’, más que venía de una sanción ante Sporting, pensó en eso que podría ser reincidente y no quería que me sacaran.

“Si me hubieran expulsado, influiría gravemente en el grupo y mi trabajo, porque uno tendría que abandonar el camerino muchísimo tiempo antes que comience el juego y no podría estar a tiempo completo”, relató.

Esa acción sucedió al minuto 85, cuando expulsaron a Jossimar Méndez por una fuerte falta a Gerald Taylor, eso provocó que el banquillo morado se alzara a reclamar, en ese toque Pingo se metió a la cancha y Vladimir lo devolvió a la banca con ese jalonazo en dos toques.

Que sea el propio Pingo que cuente cómo terminó esta historia, que sin duda será una anécdota más para contar en muchos años.

“Vladimir después del partido llegó a nuestro lugar de trabajo en el estadio para disculparse, indicó que su reacción fue inmediata porque no quería que me expulsaran, Vladi es una persona muy educada.

“Después del partido me mandaron los videos muy jocosos, por dicha Vladimir me salvó de una sanción en la parte más bonita del torneo como son las finales”, concluyó.