¿Por qué en redes sociales muchos atacan y cancelan a la boxeadora Naomy Valle?

No cabe dudas de que las hermanas Yokasta y Naomy Valle han sido dos de las deportistas más queridas de Costa Rica en los últimos tiempos.

La menor de ellas, Naomy, se ganó el cariño del público cuando participó en Mira quién baila el año pasado, donde su carisma y talento la llevaron a la victoria. Ese respaldo trascendió el programa y muchos ticos empezaron a seguir su carrera en el boxeo.

Naomy Valle respondió a las críticas. (Archivo/Archivo)

Por eso sorprendió que, tras una publicación de TD Más donde aparece en traje de baño, las redes se encendieran con críticas inesperadas y sumamente fuertes, donde le tiraban con todo.

“La apoyé en el reality, pero después de que ganó, comenzó a jugar de viva. Creí que era más humilde”, comentó un usuario.

“Mostraba sencillez en Canal 7, pero después de ganar cambió. Se volvió superficial y materialista”, escribió otra persona.

LEA MÁS: Naomy Valle pasó de 54 mil interacciones en Instagram a 6,2 millones desde que sale en televisión

“La mosca muerta sencilla y de hogar, que cuando una vez ganado el reality en la cual yo también gasté dinero y apoyé, ahora muestra una cara superficial y materialista”, dice otra persona.

Ante el revuelo, La Teja buscó a Naomy para conocer su reacción. ¿Le afecta perder apoyo? ¿Entiende por qué algunos la critican?

La joven boxeadora fue clara. “Hay un equipo que maneja mis redes, pero esos comentarios no me afectan. Yo me enfoco en lo positivo”, dijo firme.

Naomy asegura que su objetivo en el reality nunca fue solo ganar, sino conectar con la gente y trasladar ese apoyo al boxeo, algo que siente que logró.

“No sé qué pasó para que algunos cambiaran su percepción, pero yo sigo igual: con los pies en la tierra, trabajando, estudiando y enfocada en mis metas”, afirmó.

Naomy Valle pelea este sábado contra Yelmi Sánchez (Mario Vega /Mario Vega )

Aunque las redes pueden ser duras, ella prefiere quedarse con el respaldo de quienes la han seguido desde el inicio.

“Veo los comentarios y digo ‘¿de dónde sacaron eso?’, pero por eso me quedo con lo positivo, que es mucho y me reconforta”, concluyó.

Naomy está en México donde este sábado peleará por el campeonato mundial juvenil, ante Yelmi Sánchez, en Playa del Carmen.