¿Por qué Jewison Bennette no ha sido tomado en cuenta por el Sunderland luego del Mundial?

Jewison Bennette, jugador del Sunderland de la Championship de Inglaterra, no ha participado en los tres partidos que ha tenido su equipo tras la Copa del Mundo Qatar 2022.

El club del tico jugó ante el West Bromwich el 12 de diciembre y el joven no fue convocado. Después contra el Hull City, el 17 de diciembre, y estuvo en banca, pero no vio acción.

Finalmente el Sunderland enfrentó al Blackburn Rovers este 26 de diciembre y Bennette otra vez no fue convocado.

Jewisson Bennette no ha podido volver a la acción tras el Mundial. (Twitter Sunderland)

¿Qué ha ocurrido con el jugador?

El papá del jugador, Jewison Bennette Grant, nos explica lo que ha pasado.

“Estuvo tres días en Costa Rica, después fue a Inglaterra y era el partido y no fue convocado. No había entrenado. Para el siguiente partido sí estuvo convocado, pero no jugó”, expresó el padre.

Jewison Bennette es de los heredianos de corazón que siente el Cr3amos en el pecho

Lo extraño fue para el juego ante el Blackburn, cuando Bennette ya estaba integrado de lleno a los entrenamientos y se esperaba verlo en acción, pero no fue así. Pero el papá nos aclaró qué pasó.

“En un entrenamiento de la semana pasada tuvo un golpe, le metieron una plancha y no ha entrenado. Estuvo tocado, con el terapeuta y trabajó por aparte. Esta semana igual hay que esperar que le den de alta. No está disponible todavía”, dijo.

Jewison Bennett habla con La Teja desde su nuevo equipo, el Sunderland

Pero el tata del jugador también reconoció que, aparte de esa lesión, la competencia es dura en el equipo.

“Trabaja bien, pero antes que yo estaba allá (en Inglaterra) era más fácil porque uno ve. Ahora no, hablo todos los días con él, pero es más complicado”, dijo.

Bennette no sabe cuánto tiempo tardará en regresar, pero indicó que ya le falta poco para reintegrarse al plantel.