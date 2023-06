¿Por qué no hay autocrítica en la Selección? Esto dicen los conocedores

Luego de la derrota ante Ecuador 3 a 1, los jugadores de la Selección Nacional dieron un discurso en el que se denota en muchos de ellos la poca autocrítica, en unos casos más evidente que en otros.

“Tenemos que seguir trabajando”, “vamos a llegar mejor”, “hay tiempo para mejorar”, fueron algunas frases que dieron jugadores como Joel Campbell, Francisco Calvo y Celso Borges.

Los jugadores son poco autocríticos. (Fedefútbol)

Por ejemplo, Campbell hasta se molestó cuando le preguntaron qué está pasando en la Sele.

“Es que los resultados no se están dando, hay que seguir trabajando, no agachar la cabeza”, expresó con tono molesto.

Francisco Calvo, quien fue de los menos conformistas, dijo: “Quedamos con un sinsabor, a nadie le gusta perder, somos los primeros que levantamos la mano y ya estamos cansados de resultados negativos. El primer tiempo fue malo, en la segunda parte con el gol despertamos un poco, pero no nos alcanzó” indicó

Pero, ¿por qué la autocrítica es tan poca entre los integrantes de la Sele?

“El futbolista se acomoda, no dice lo que ve, lo que sabe porque puede ser excluido. Recuerde a Cristian Bolaños, dijo lo que dijo y hasta allí llegó. El futbolista no puede decir nada porque lo hacen sacado”, expresó el extécnico de la selección nacional, el español-costarricense, Juan Luis Hernández.

El periodista deportivo Johny “Loko” González expresó otra razón por la que se quedan callados.

“Es porque no pasa nada, no sé si el sicólogo los induce a dar un discurso equivocado, pero ellos ¿para qué van a decir las cosas si al final no ocurre nada? El hombre (Rodolfo Villalobos) estaba en Nueva Zelanda y ahora en Europa y no se sabe si estará en la Copa Oro, Suárez no se va aunque gane o pierda, ¿entonces, para qué van a decir algo?”, expresó González.

Guillermo Antonio Ulate dice que los jugadores están perdidos en el espacio. (Cortesía )

Mientras tanto, el comunicador Guillermo Antonio Ulate dijo que los jugadores son así por naturaleza.

“Antes había una serie que se llamaba ‘Perdidos en el espacio’, los jugadores están así, están perdidos, no tienen lo que ahora llaman misión - visión porque les hace falta liderazgo por todo lado, incluyendo al técnico. Los jugadores son como una raza aparte, de intocables”, expresó.