Portero de Herediano se expone a un fuerte castigo por supuestos actos de racismo

El portero del Club Sport Herediano Bryan Segura podría recibir hasta ocho juegos de sanción por incurrir en un supuesto acto de discriminación o racismo contra el jugador panameño Carlos Rivera, del Santos de Guápiles.

El Reglamento Disciplinario es claro al respecto y en su artículo 47 se indica que los jugadores que promuevan, incurran o participen en actos de discriminación, dentro o fuera del terreno de juego recibirán ocho juegos de castigo.

19/02/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Club Sport Herediano, en partido de la jornada 8 del Torneo de Clausura, Liga Promerica 2023. Al portero Bryan Segura le funcionó su estrategia de desconcentrar a Michael Barrantes en el lanzamiento de penal porque el remate dio en el vertical de mano derecha y no hubo gol en ese momento. (Rafael Pacheco Granados)

En el reglamento no se especifica si ese es el castigo máximo, solo dice que ese es el castigo y que la multa es de un millón de colones. Además, el jugador tampoco podrá ingresar a los estadios durante ese período de castigo.

Además, la situación se le puso fea al guardameta Segura, pues el Santos envió un comunicado este domingo en la noche, donde exige que se tomen medidas al respecto.

“En AD Santos estamos comprometidos con el juego limpio y promovemos el respeto y la dignidad humana, por ello, manifestamos el apoyo incondicional a nuestro jugador Carlos Rivera, toda vez que rechazamos categóricamente cualquier acto de discriminación en el deporte. Debido a lo grave de los hechos denunciados, vamos a solicitar el inicio de una investigación disciplinaria, con el fin de que se impongan las sanciones correspondientes al jugador causante de la agresión”, dice el club en un comunicado.

El entrenador del Santos, Randall Row, dio a conocer en la conferencia de prensa luego del partido, los hechos.

LEA MÁS: Despido de Jeaustin Campos de Saprissa por racismo le da la vuelta al mundo

“Hubo una jugada donde Carlos Rivera quedó en el piso. A mí, estas cosas, normalmente, no me gusta tocarlas, pero no las puedo dejar pasar, él fue tratado como negro hijuep... por el portero del Herediano.

“Él me lo dijo llorando; de hecho, me extrañó la actitud de Carlos cuando se levantó molesto porque es muy tranquilo, es de los más pasivos del camerino y me dolió muchísimo verlo así y que le dijera negro hijuep... levántese.

“Entonces, si estamos comulgando y tratando casos de racismo, que también seamos consecuentes con los jugadores, por lo que escuché, había jugadores del Herediano molestos”, denunció Row.