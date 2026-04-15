Deportes

Portero dejó el fútbol para vender contenido en plataforma para adultos

Un portero colgó los tacos para dedicarse a vender contenido para adultos, vea lo que dijo el exjugador sobre esta decisión

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Un portero decidió colgar los tacos para dedicarse a un negocio que le cambió la vida.

Se trata de Miguel Guerrero, exarquero de clubes como Córdoba, Xerez, San Roque, San Fernando, Écija y Vélez, todos del ascenso español.

Hoy, con 32 años, afirma que no dejó el deporte de sus amores por falta de oportunidades, sino que eligió el retiro para vender contenido en una plataforma para adultos.

LEA MÁS: El único portero en Costa Rica que usó el número 10 y su increíble historia

Miguel Guerrero
Miguel Guerrero es un exportero español que se dedica a la creación de contenidos para adultos. Foto: Instagram. (Foto: Instagram. /Foto: Instagram.)

“Dejar el fútbol por 0nly Fans no fue por falta de oportunidades. Fue una decisión. La decisión que cambió mi vida”, escribió recientemente en sus redes sociales.

Cambio radical

En el 2023, Guerrero decidió alejarse de las canchas, luego de participar en un programa llamado La Isla de las Tentaciones, de República Dominicana, que le abrió las puertas para crear su marca de guantes y aumentar la exposición en redes sociales.

De acuerdo con el medio Infobae, con su último equipo, el Vélez, tuvo 14 vallas invictas en 51 partidos y decidió cambiar su rutina para dedicarse a la creación de contenido para adultos.

Miguel Guerrero, exportero español
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Miguel GuerreroPortero
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.