Portero dejó el fútbol para vender contenido en plataforma para adultos

Un portero decidió colgar los tacos para dedicarse a un negocio que le cambió la vida.

Se trata de Miguel Guerrero, exarquero de clubes como Córdoba, Xerez, San Roque, San Fernando, Écija y Vélez, todos del ascenso español.

Hoy, con 32 años, afirma que no dejó el deporte de sus amores por falta de oportunidades, sino que eligió el retiro para vender contenido en una plataforma para adultos.

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Miguel Guerrero es un exportero español que se dedica a la creación de contenidos para adultos. Foto: Instagram. (Foto: Instagram. /Foto: Instagram.)

“Dejar el fútbol por 0nly Fans no fue por falta de oportunidades. Fue una decisión. La decisión que cambió mi vida”, escribió recientemente en sus redes sociales.

Cambio radical

En el 2023, Guerrero decidió alejarse de las canchas, luego de participar en un programa llamado La Isla de las Tentaciones, de República Dominicana, que le abrió las puertas para crear su marca de guantes y aumentar la exposición en redes sociales.

De acuerdo con el medio Infobae, con su último equipo, el Vélez, tuvo 14 vallas invictas en 51 partidos y decidió cambiar su rutina para dedicarse a la creación de contenido para adultos.