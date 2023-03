Portero histórico de Italia mencionó a Keylor Navas en entrevista

Uno de los porteros más importantes de Italia y que a sus 45 años se mantiene activo, Gianluigi Buffon, nombró a Keylor Navas en una extensa entrevista que brindó al canal de Twitch BoboTV.

El guardameta habló largo y tendido sobre algunos temas en el canal de Christian Vieri, Antonio Cassano, Daniele Adani y Nicola Ventola, y se refirió al arquero costarricense cuando estaba hablando del París Saint-Germain.

Buffon habló de su salida del PSG y ahí mencionó al tico. AFP (MARCO BERTORELLO/AFP)

“Irme (del PSG) fue el mayor error de mi vida. Renuncié a 10 millones. Me dijeron que en la Champions habría jugado Areola (Alphonse, portero francés), y no lo acepté. En el deporte, para mí, juega el que se lo merece. ¿Por qué debía ser segundo en Francia (en el PSG)? Como mucho podía serlo en Italia y por eso regresé a la Juve. Luego me arrepentí, porque Areola se lesionó y ficharon a Keylor en su lugar”.

Dijo que su paso con los parisinos fue maravilloso. “Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí enseguida el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos. Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo, los rondos tenían una calidad increíble”, expresó el guardameta, titular en el Parma, de la serie B de Italia, equipo con el cual inició su carrera deportiva.

El portero Keylor Navas de momento salió del PSG a préstamo.

“En ese PSG estaba convencido de que la habríamos ganado (la Champions). Éramos superiores. Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos con el United y dominamos, pero nos eliminaron en la vuelta y esa fue la decepción más grande de mi carrera. En el ambiente faltaba la actitud que tenía la Juve, las ganas de luchar que tenía un Chiellini”, añadió.