Portero Marco Cubillo tuvo una prueba de fuego muy ruda en su debut con Cartaginés

Marco Cubillo debutó en el fútbol nacional ante la versión más potente de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Marco Antonio Cubillo Álvarez, un muchacho de 21 años que debutó de emergencia en el Cartaginés este domingo ante Alajuelense, tuvo un domingo difícil de olvidar, pues estuvo en la mira de todos.

Sería injusto decir que los brumosos perdieron por culpa de él, por eso en el club de la Vieja Metrópoli lo eximen de la responsabilidad, sin embargo, dos expertos a los que consultó La Teja coinciden en que la manera como entró al juego, estuvo lejos de ser la ideal.

Desde el primer tiempo el chamaco supo que este domingo se podría dar su debut. En cuestión de cinco minutos Kevin Briceño se cayó tres veces, se notaba que andaba mal, motivo por el que Marco salió a calentar. Al final el titular se levantó y todo parecía que seguía normal.

Al medio tiempo, Paulo Lebb, preparador de porteros brumoso, se fue hablando con con Kevin para tratar de mantenerlo en pie, pero en la cara del portero se notaba que estaba en otro mundo. Un par de minutos después el profe volvió a la cancha con Cubillo para ponerlo a calentar.

Le había llegado el turno al chamaco de 21 años y vecino de Curridabat, cuyas ligas menores han sido por completo con el cuadro de la Vieja Metrópoli, desde que tiene 14 años.

[ Lunes se podría saber si Celso Borges juega o no el clásico contra Saprissa (video) ]

Cuando entró al partido, en el inicio del segundo tiempo, los brumosos lo arroparon con aplausos y coreando su apellido para darle confianza y bajarle un toque los nervios normales del debut.

En este semestre lo único que había jugado fueron 30 minutos ante Herediano en la cuadrangular 90 Minutos por la Vida, luego de eso pare de contar.

Desdichadamente para él, en el primer remate a marco que recibió, a los 48 minutos, Johan Venegas la mandó a guardar y a los 57 Carlos Mora dio la vuelta al marcador.

Géiner Segura, técnico brumoso, arropó a su portero luego del partido.

“Acá va a levantar la mano el que tiene que ir aportando, hoy le tocó a Cubillo entrar y creo que el muchacho no lo hizo mal, no tiene que ver nada en las acciones de gol, más bien me alegra ver a un Cartaginés que tiene un portero de gran nivel y experiencia como Briceño y segundo a un muchacho muy joven que le tocó debutar en un partidazo.

“Creo que tiene la personalidad, hemos venido dándole trabajo y confiamos plenamente en él, si está acá es porque tiene las condiciones”, destacó Geiner.

José Gabriel Vargas, defensor brumoso, también respaldó a su compañero.

“En los goles Cubillo no tenía nada que hacer, esto es de todos, acá no hay ningún jugador indispensable, claro que sabemos de la jerarquía de Kevin, pero cuando perdemos, perdemos todos”, destacó a La Teja luego del juego.

En solo cuatro minutos, a Cubillo ya lo había vacunado Johan Venegas. (Rafael Pacheco Granados)

Arriesgado

Para el entrenador Marvin Solano, tener un arquero muy experimentado con un novato sin debutar es una estrategia arriesgada.

Generalmente se suele tener dos porteros de un nivel o experiencia similar y un tercer portero joven, pero eso está en la idea de cada técnico, explicó Solano.

“Salvo que fuese un muchacho excepcional o por condiciones económicas o política del club, para mí lo ideal en un equipo grande es tener a dos competitivos, en Herediano yo tenía a Leonel Moreira y Daniel Cambronero y un juvenil.

“A la hora de escoger el equipo, de armarlo, siempre lo he hecho así, en Liberia tenía a Erick Sánchez y a Marco Madrigal, uno lo pelea antes del torneo para estar más seguro, habría que ver las circunstancias internas del equipo y las condiciones del muchacho”, consideró Solano.

[ Alajuelense aprovechó novatada del Cartaginés de mandar a portero jóven a la guerra ]

Alejandro González, guardameta de Alajuelense a principios de los años 90, considera que Cubillo hizo un buen partido, técnicamente no le vio errores graves ni que influyeran en el marcador, por lo que cree que no debería señalarse.

La lesión de Kevin Briceño metió en problemas al Cartaginés al final del primer tiempo. (Rafael Pacheco Granados)

“Fue una prueba de fuego para él, que le muestra a uno el camino. Le tocó y en cierto modo para mí más bien es bonito, porque fue un buen partido, de esos que se recuerdan. Los goles para mí son errores de defensas. Yo creo que hay que reconocerle su entrega.

“Tal vez el equipo sí se sintió un poco incómodo por la situación, porque no se sabe cómo reaccionaría y eso pesa en estos juegos, más que le hicieron el gol tan rápido, pero es que la Liga también tiene poderío y viene jugando con mucho ritmo y fortaleza”, detalló.

Los brumosos aún no dan el parte médico de Briceño, a quien se llevaron al hospital para hacerle exámenes, el próximo juego de los azules es el martes ante Grecia, por lo que con nada a Cubillo le tocará su segundo chance, ahora desde el inicio.