Portero mexicano de Guanacasteca: “Costa Rica puede dar la sorpresa”

Antonio Torres, portero de Guanacasteca de nacionalidad mexicana, dice que el juego de este domingo entre su país y Costa Rica será bonito y que los ticos encontrarán una versión del Tri que aún no convence.

Antonio Torres va con México como es lógico pero le gustaría que Costa Rica clasifique. (ADG)

El guardameta expresó que su selección viene de más a menos en la eliminatoria, a diferencia de Costa Rica, a la que le ha visto progresión. Añadió que le tiene un cariño especial a nuestro país y por eso le encantaría ver a los dos países en el mundial.

-¿Cómo está México para el partido ante los ticos?

Viendo el partido que dio México con Jamaica, viene de más a menos, le costó bastante, por dicha al final del encuentro hizo valer las individualidades.

-¿Cómo cree que será el partido?

Lo que puedo ver es que será cerrado, porque a México lo noté con desconfianza y Costa Rica viene de ganarle a Panamá, viene a la alza en resultados y ellos (los ticos) son quienes tienen más obligación de ganar.

Se comenta que México es potencia en Concacaf, pero en este tipo de partidos Costa Rica puede dar la sorpresa, tiene jugadores que marcan la diferencia.

-¿Qué condiciones tiene México a favor?

La altura y el estadio por dicha (para Costa Rica) es a puerta cerrada, pero jugar en el Azteca, el estadio más alto en México, pesa demasiado. Será un partido lindo, los dos vienen jugando parecido. Costa Rica no encontrará la mejor versión de México.

-¿Y usted ve un crecimiento en Costa Rica?

Sí, antes de llegar a Costa Rica no seguía la liga, ni a la Sele, pero de un tiempo para acá he visto como algunos jugadores hacen la diferencia individualmente, Keylor Naas en el arco y otros son garantía. Por eso será un partido bastante parejo.

-¿Cómo suele comportarse el Tri después de un partido en el que recibió críticas tan fuertes?



— "Cuando a México lo critican tanto por un partido, sale al siguiente a lavarse la cara", Antonio Flores, mexicano

Lo criticaron mucho porque se suponía que era un partido de trámite y se le complicó demasiado, creo que Costa Rica no puede encontrar un mejor escenario, claro, eso no garantiza nada, es México y en el Aztca ningún equipo puede dar por hecho que va a ir a ganar.

- Usted tiene un año en Costa Rica, ¿tan rápido le agarró afecto al país?

Desde que llegué le agarré cariño, no tengo nada malo que hablar y, además, no me pierdo los partidos de la Sele. He estado más pendiente de la Sele que de México. Obviamente voy con México, pero espero que Costa Rica vaya al mundial, tienen nivel para hacerlo y me llenaría de mucho gusto y de orgullo porque juego aquí.

-¿Con quién va a ver el partido?

Siempre nos reunimos compañeros del equipo para ver partidos de Costa Rica o de México. Con ellos lo haré.