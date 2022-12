Portero Minor Álvarez: “El plan es estar con la Selección y volver a clubes grandes”

El portero tico Minor Álvarez consiguió su primer título en Guatemala, con el Cobán Imperial. Instagram.

El portero costarricense Minor Álvarez tocó la gloria al conseguir el primer título profesional en Guatemala, con el Club Deportivo Cobán Imperial, equipo que ganó su segundo título en la Liga Nacional de ese país.

El arquero, de 33 años, quien se proclamó subcampeón con Santos y Herediano en el fútbol tico se siente en el mejor momento de su carrera y pese a que inició el 2022 en la banca, logró que el cuerpo técnico de Los Príncipes Azules, encabezado por el entrenador mexicano Roberto Montoya, así como la junta directiva del club le dieran la confianza de defender el arco y consolidarse en el equipo.

Minor vive en Guatemala, con su esposa Marisol y sus hijos Elías y Eva. Él confía que el cierre de año que tuvo sea el presagio de un 2023 lleno de éxitos a nivel personal y profesional.

Orgulloso

– ¿Cuánto sabe este primer título fuera de Costa Rica?

Este es mi primer título en Guatemala, gracias a Dios se me da el primer campeonato y ojalá sea el primero de muchos.

– Ha estado en clubes muy importantes. ¿Qué aprendió en estos para ser el arquero que es hoy?

La experiencia y la trayectoria han sido productivos como profesional y como persona, para ser lo que soy hoy, esperando lograr cosechar más triunfos, conseguir más objetivos personales y profesionales.

– ¿Cómo califica el año 2022?

El 2022 fue un año que inició bastante atípico, en donde me topé a un entrenador que ni siquiera me convocó, regresé a Costa Rica sin tener un trabajo, el ligamen con el Herediano se me había acabado, pero en Cobán confiaron nuevamente en mí, en mi profesionalismo y eso es algo que le agradezco a la junta directiva, al equipo. Eso me hizo comprometerme aún más con el club y trabajar para conseguir los objetivos.

El tico tuvo un gran cierre de torneo en Guatemala. Instagram.

– ¿Qué ha sido lo más duro de emprender esta aventura en Guatemala?

No es la primera vez que estoy en Guatemala, ya hace ocho años vine por primera vez, he tenido experiencias positivas y no tan positivas en ese tiempo. Al inicio me vine solo con mi esposa Marisol y ahora estamos con nuestros hijos, lo cual me hace tomar las decisiones más acertadas para cometer la menor cantidad de errores, pensando en darle estabilidad económica a mi familia.

Gracias al campeonato es una forma de mantenernos por estos rumbos por algunos años más. Aquí en Guatemala estamos todos, mis hijos Elías y Eva y decidimos venirnos, porque están pequeños y aún no les afecta el tema de la escuela. Ellos son parte de mi motivación para mantenerme en los momentos difíciles, ellos son quienes veo cada mañana y me ayudan a no darme por vencido. Era el cuarto portero, a pesar de la experiencia que tengo y no era bonito, pero lo acepté y ahorita estoy viendo los resultados.

Ellos son siempre los primeros y siempre serán los primeros en todo.

“Me fijé jugar profesionalmente hasta los 40 años, la idea es hacerlo al máximo nivel”. — Minor Álvarez, portero.

– ¿Cómo valora este momento de su carrera?

Siento que es el mejor momento de mi carrera, físicamente me siento bien, mentalmente también y deportivamente ni para qué. Terminar el torneo de titular, sin recibir goles en cuartos de final, semifinal y final, es lo que uno pide al inicio del torneo, casi nunca se da, pero esto es el premio al trabajo.

Minor vive en Guatemala con su esposa Marisol y sus hijos Elías y Eva. Instagram.

Creo si en Guatemala dieran un premio al mejor portero me lo habrían dado a mí, pero acá no se acostumbra a dar este tipo de reconocimientos, me lo quedo a nivel personal, para mí soy el mejor y trabajo para ser el mejor siempre.

– ¿Cómo ha combinado el fútbol con su carrera?

El técnico en gestión deportiva (es graduado del Tecnológico de Costa Rica) me ha ayudado a ordenar muchas cosas de mi carrera, de mi vida, porque la parte administrativa no solo se puede llevar para un negocio o empresa, sino para la vida misma, es esencial lo que uno aprende, como tener un plan de vida, deportivo y un plan de carrera.

– ¿Es parte del plan colgar los tacos pronto?

Me planteé jugar profesionalmente hasta los 40 años, la idea es hacerlo al máximo nivel y lo que he logrado este año es parte del por qué.

Me tengo que comprometer con mi familia, parte del plan es estar con la Selección, volver a clubes grandes y tengo que trabajar montones para lograrlo.