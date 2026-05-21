Portero se desmayó al saber que fue convocado a la Copa del Mundo 2026

Weverton, arquero del Gremio, tuvo una particular reacción al enterarse de que fue convocado para disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil de Carlo Ancelotti.

La noticia de la convocatoria de Weverton para integrar la verdeamarela se conoció el lunes. Sin embargo, las imágenes del episodio recién salieron a la luz en las últimas horas del miércoles.

El futbolista de 38 años estaba acompañado de su familia y se desmayó en medio del festejo. La grabación fue captada por una de las cámaras de seguridad instaladas en la casa del arquero. En el video puede escucharse el momento exacto en el que Ancelotti menciona su nombre entre los convocados.

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Weverton, arquero del Gremio, se desmayó al ver que fue llamado a la Copa del Mundo del 2026. Foto: AFP. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

Quienes lo acompañaban y el propio Weverton comienzan a saltar y celebrar la noticia, pero la alegría del arquero duró apenas unos segundos. Instantes después de iniciar el festejo, las imágenes muestran cómo el integrante del conjunto de Luis Castro se desplomó sobre un sillón y luego cayó al piso.

Debido a la efusividad del momento, ninguno de los presentes advirtió de inmediato lo ocurrido ni acudió a asistirlo. De todos modos, el episodio no pasó a mayores y Weverton recuperó rápidamente la conciencia.

Weverton

Lo que pasó con el arquero

En diálogo con el medio globo.com, durante una conferencia de prensa el martes, el arquero habló sobre lo sucedido.

“Para ser sincero, ni siquiera sé qué pasó. Creo que tuve un pequeño desmayo. Vi las imágenes varias veces y le di gracias a Dios por haberme salvado de que mi hermano no me aplastara la cabeza. Quizás lo que se suponía que iba a ser un momento de alegría podría haber sido una tragedia”.

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Weverton jugará su segunda Copa del Mundo. Foto: AFP. (SILVIO AVILA/AFP)

Y agregó: “Creo que no había mejor manera de expresar lo que sentimos en ese momento. Así es nuestra familia. Mi hermana también es muy inquieta, corre de un lado para otro, pero vivimos esto intensamente. Sabemos lo mucho que representa para todos nosotros y cuánto valor tiene profesionalmente. Como persona sigo siendo el mismo, pero profesionalmente esto aporta muchísimo valor, no solo para mí, sino también para Grêmio”.

El arquero de Gremio disputará su segundo Mundial. Formó parte del plantel de Brasil en Catar 2022 y jugó 10 minutos en los octavos de final, en la victoria por 4-1 sobre Corea del Sur. También integró el equipo que disputó la Copa América 2021 y fue titular en la conquista de la medalla de oro olímpica en Río 2016.

Antes del entrenamiento del martes, el arquero fue homenajeado por sus compañeros del club y el cuerpo técnico en el Centro de Entrenamiento Luiz Carvalho. Además, recibió una figurita personalizada del club para el álbum del Mundial.

Carlo Ancelotti llamó a Weverton a la Copa del Mundo del 2026. Foto: archivo. (LLUIS GENE/AFP)

El plantel también organizó una especie de rito de iniciación al comienzo de la práctica, en el que Weverton debió superar una prueba en el campo de entrenamiento.