Presentador de Repretel se tuvo que disculpar con Osael Maroto por feo comentario que hizo

La frase que lanzó el presentador no fue la mejor, ya que la mamá de Osael Falleció en mayo. (Jose Cordero/José Cordero)

Durante la transmisión del programa “Área de Fuego” de Repretel, donde hablan del rendimiento de la Selección Nacional, al presentador José Núñez se le fue la lengua e hizo comentario fuera de lugar sobre la madre del jugador Osael Maroto, quien recientemente falleció.

“Porque no jugamos a nada y, entonces, que no se queje don Osael que no llega nadie, porque esta Selección no enamora ni a la mamá de Osael”, dijo en vivo.

La frase fue considerada por muchos como inapropiada, generó incomodidad entre los televidentes y encendió críticas en redes sociales por la falta de respeto en plena cobertura deportiva.

Foto: Programa área de fuego. (área de fue/área de fuego)

Recordemos que María Concepción Martínez, madre del presidente de la Federación de Fútbol, falleció el pasado 27 de mayo.

Claramente, José no lo hizo a propósito y una vez que cayó en cuenta de la metida de patas, pidió espacio y su compañero Maynor Solano, le dio el pase para que se disculpara en vivo.

José Núñez se tuvo que disculpar. Foto: Programa área de fuego. (área de fue/área de fuego)

“Así es, no conecté la lengua con el cerebro, me disculpo, porque claramente la mamá de don Osael, falleció hace algunos días, así que una estupidez de mi parte, las disculpas del caso”, concluyó.

Sin duda un chasco de esos feos, que a cualquiera le pueden pasar pero se ven muy feos cuando si dicen. Ni modo, a aprender y a echar pa’l saco.