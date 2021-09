Presi de San Carlos sobre agarronazo de Arreola: “Los tiempos del canibalismo ya pasaron”

Arreola no se midió con el agarronazo que le hizo al delantero norteño. Captura de pantalla. Arreola no se midió con el agarronazo que le hizo al delantero norteño. Captura de pantalla.

El presidente de San Carlos, Sergio Chaves, confirmó que el próximo lunes, los Toros pedirán que se revise la acción del defensor Daniel Arreola, quien le agarra los genitales al delantero norteño Álvaro Saborío para que castiguen al manudo.

El fuerte agarronazo se dio el viernes en el empate a dos goles entre alajuelenses y norteños, apenas a los dos minutos del juego, cuando el zaguero mexicano le tocó las partes íntimas a Sabo. La falta no fue vista por el central Ricardo Montero.

“Nosotros haremos la solicitud, pero espero que el Comité de Competición, que analiza todas las acciones, vea el video y determine que por reglamento y por los estatutos al jugador se le tiene que sancionar.

“Esta es una acción de una persona que no es profesional, esos tiempos del canibalismo ya pasaron, me parece que es una actitud de una persona que no sé en qué mundo estará”, dijo Chaves.

El analista Ramón Luis Méndez se refirió a la acción y dijo que era para tarjeta roja, o sea, Arreola jugó de gratis prácticamente todo el partido.

“Primero es lamentable porque eso no es fútbol, eso no es de un profesional. Segundo, es igual de lamentable que no la vieran, aunque se ve con un grado de complejidad, pero él (Arreola) no lo hace disimulado, eso es de tarjeta roja. Bien por Saborío que no respondió”, aseguró Ramón Luis.

Innecesaria

Don Sergio añadió que no ha hablado ni con el técnico Douglas Sequeira ni con Saborío sobre lo ocurrido.

“Nadie lo ha visto con buenos ojos, la gente dice que es risible que una persona que haga eso”, destacó.

“Esta es una acción de una persona que no es profesional”. Sergio Chaves, presidente San Carlos.

El representante de los Toros calificó la acción como innecesaria.

“No sé en qué estaba pensando y más ahora con el poder de la tecnología y las redes sociales, arriesgarse a hacerlo sabiendo que podía quedar en evidencia, pero nunca pensó en eso”, expresó.

Que vulgar Daniel Arreola pic.twitter.com/jD2t6ixrX2 — TD Más (@tdmas_cr) September 18, 2021

Antecedente

Una situación similar a la de Saborío vivió el hoy jugador de Santos Roy Miller con Christian Reyes, cuando jugaba con Saprissa en el 2019.

El agarronazo se dio el 1 de diciembre de ese año, durante un partido Herediano - Saprissa. Ese día, el defensor florense Christian Reyes le tocó los genitales a Miller en la Cueva y en ese momento, el árbitro Juan Gabriel Calderón tampoco vio la falta.

Los morados pidieron una revisión del video y el Tribunal Disciplinario calificó la jugada como una acción antideportiva y por eso Reyes fue sancionado con tres mejengas.

“Se viene lo mejor”

Chaves afirmó que el inicio del torneo no ha sido como lo esperaban, pero confía en que para la segunda vuelta San Carlos lo hará mejor.

“Uno siempre planifica al equipo con la intención de estar en las mejores posiciones y clasificar, nos hemos topado con una racha en la que no se han dado las cosas.

“Nos ha pasado que en los últimos minutos nos ganan o nos empatan, pero es parte del fútbol y hay que lidiar con eso, seguir luchando con las alternativas y seguir erradicando esos detalles para tratar de solventar esos fallos”, dijo.

El presi norteño tiene fe en que el equipo se levantará para lo que resta del campeonato.

“Con ese partido ante Alajuela se acabó todo y se viene lo mejor para San Carlos”, manifestó.