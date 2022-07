Presidenta de Unafut está en desacuerdo con Geiner Segura

Victoria Ross, presidenta de la Unafut, afirma que la Super Copa se jugó por el deseo de los clubes de hacerlo.

Victoria Ross, presidente de la Unafut, contradijo este martes las palabras de Geiner Segura, técnico del Cartaginés, quien se quejó por tener que jugar el sábado la Super Copa ante el Herediano, duelo en el que su equipo cayó 2-0.

El entrenador brumoso afirmó que no hubo fair play porque los pusieron a jugar apenas tres días después de que volvieron a los entrenamientos tras las vacaciones y las celebraciones por conseguir el título del Apertura 2022. Para él, el partido no debió jugarse.

‘’No queríamos jugar hoy (sábado), no era sano para el equipo, no se tuvo descanso, para darle más importancia a este torneo tendría que ser más equilibrado, llegamos con desventaja comparada al rival, no hubo Fair Play’', dijo Segura el sábado.

Consultada por La Teja respecto a esa queja, doña Vicky dijo que en un inicio la Unafut puso la opción de jugar o no el partido y la propia dirigencia brumosa fue la que quiso jugar.

Geiner Segura se quejó de una decisión que la propia dirigencia del Cartaginés tomó según explican en Unafut.

“Nosotros tuvimos la consideración que no se hiciera Super Copa, precisamente por lo apretado que estaba el calendario en estos casos, sin embargo fue decisión de los presidentes de los clubes que se hiciera la Super Copa a pesar de lo apretado del calendario”,dijo.

“Se tuvo la anuencia tanto de la dirigencia del Club Sport Herediano, como de la del Cartaginés con don Leonardo Vargas y de Alajuelense, con don Fernando Ocampo, pues cuando se hizo la consulta aún no se sabía quién estaría participando para la Super Copa”.

Ross fue enfática que en ningún momento se faltó al Fair Play contra ningún equipo.

“Los equipos compitieron en igualdad de condiciones y de común acuerdo, obviamente por el tema del descanso, Cartaginés que tuvo competición por un par de semanas más, eso fue tema, pero en el tema administrativo fue igual para todos los clubes”, finalizó.