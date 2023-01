Presidente de Cartaginés le manda indirecta a exjugador de Saprissa

Leonardo Vargas, presidente del Club Sport Cartaginés, le tiró una indirecta al representante del jugador brumoso Carlos Barahona, el exsaprissista Andrés Imperiale.

Vargas, sin decir nombres, dijo que algunos representantes buscan que sus jugadores vayan al equipo del cual son afines y para entender el contexto hay que recordar que Imperiale jugó en Costa Rica con el Monstruo y se ha manifestado en muchas ocasiones aficionado de ese equipo.

Leonardo Vargas negó que presione al técnico para que un futbolista n juegue. (Rafael Pacheco Granados)

Precisamente, Barahona no ha renovado con los blanquiazules en momentos en los que se dice que Saprissa anda detrás de él. Imperiale ha negado que su representado haya firmado algún contrato con los tibaseños.

Carlos Barahona se ha tardado en renovar con Cartaginés. (Cartaginés)

“Si un jugador no quiere estar, no tengo problema con eso. La importancia de los jugadores uno la valora, pero tiene sus límites. Carlos tiene la oferta desde hace días. Ha dejado pasar el tiempo. No es él, pero no quiero entrar en controversia con su representante. Aquí pasa que hay representantes que tienen un color y buscan favorecer ese color del que son”, expresó don Leo en Deportivas Columbia.

Cartaginés tiene una papa caliente con uno de sus jugadores

Negó que haya alguna orden para meterlo al congelador por esa situación.

Andrés Imperiale es el reprsentante de Carlos Barahona. (Graciela Solis)

“No creo que seamos tan irresponsables de no convocar por una situación contractual. No juega porque venía de una lesión y viene recuperándose”, aseguró Vargas.