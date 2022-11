Presidente de la FIFA: “Hoy me siento gay”

En medio de un montón de críticas a la FIFA por realizar el Mundial en un país que poco le importan los derechos humanos, como Qatar, el presidente del órgano, Gianni Infantino, dijo que se siente árabe, gay, migrante, mujer y enumeró una serie de minorías en el discurso inaugural de la Copa del Mundo Qatar 2022. El presidente dio estas manifestaciones en Doha, capital de Qatar.

Gianni Infantino dijo sentirse gay, mujer o árabe. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

“Hoy me siento qatarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento trabajador migrante”, dijo.

Los organizadores del Mundial son blanco de virulentas críticas sobre derechos humanos y discriminación, en particular LGBTIQA+, a medida que se acerca el inicio del torneo este domingo.

Los seleccionados quieren ganar el Mundial, pero con esta Fedefútbol es imposible

Infantino denunció además las “lecciones morales” que son “hipocresía”. “Lo que está sucediendo en este momento es profundamente injusto”, dijo a los periodistas. “Las críticas al Mundial son hipócritas. “Por lo que hemos hecho los europeos durante los últimos 3.000 años, deberíamos disculparnos por los próximos 3.000 años antes de dar lecciones morales a otros. Estas lecciones morales son solo hipocresía”, dijo y gritó.

Bryan Swanson, derecha, se declaró gay. Es el director de comunicación de FIFA. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Mientras tanto, en la misma conferencia de prensa, el director de comunicación de la FIFA, el escocés Bryan Swanson se declaró gay.

“Ya ha pasado algún tiempo trabajando al lado de Gianni y en todo momento me he sentido respaldado y ayudado. Soy gay como también lo son otros muchos otros de mis compañeros. La FIFA se preocupa mucho por todas las personas de todas las orientaciones sexuales”.