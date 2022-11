Los seleccionados quieren ganar el Mundial, pero con esta Fedefútbol es imposible

Mientras los jugadores de Costa Rica tienen la mentalidad de ganar el Mundial y expresan un discurso cargado de optimismo y de buenas vibras, la dirigencia de la Federación Costarricense de Fútbol demuestra que es la campeona del mundo del despelote.

Costa Rica se quedó sin fogues previos.

Por más que la Fedefutbol justifique que había un contrato y que por escrito estaba estipulado que la Selección Nacional ingresaría a territorio iraquí sin que les sellaran los pasaportes, lo cierto del caso es que hubo falta de tacto político y desconocimiento absoluto de la historia y de las relaciones entre esos países. Además, era lógico que en Irak no se iban a brincar la ley por un partido de fútbol.

Por esta razón Costa Rica rechazó el fogueo ante Irak

Costa Rica canceló este miércoles el fogueo pactado para el jueves a las 8 de la mañana porque Irak incumplió lo que decía el contrato del sello. En la frontera, las autoridades no iban a dejar pasar a la Selección sin ese trámite y la Fedefútbol echó para atrás.

El historiador y politólogo Vladimir de la Cruz dijo que cuando un país no acepta la visa de otra nación por la razón que sea, la persona no puede ingresar a ese territorio. Para ello se necesita un documento especial llamado visa volante, que es una hoja aparte con el que usted tiene autorización de circular por el país sin que le sellen el pasaporte.

“Por más transmisión que hagan del partido y aunque sea un acto público que la delegación estuvo allí, sino sale en el pasaporte no tendrá problema”, dijo De la Cruz.

Drama de la Selección en la frontera con Irak suma un nuevo capítulo

Recordemos que Irak invadió a Kuwait en 1990. El error de Costa Rica fue negociar con un país tan convulso y con relaciones tensas con otros países de Medio Oriente, sobre todo con Kuwait. Ese detalle desató la Guerra del Golfo Pérsico y la Fedefútbol estaba en Kuwait, el país invadido en 1990, con todos los gastos pagos del país invasor.

México vapuleó a Irak 4 a 0 en un fogueo en España. (Federación de Mëxico)

“Es un fallo terrible, los iraquíes nos invitan porque pueden, porque tiene plata, pero la Fedefutbol hizo un mal cálculo político, desconoce que para entrar a un país de esos se exige la visa. No debieron negociar porque podía haber problemas como finalmente ocurrió”, manifestó De la Cruz.

Irak es un país convulso, con muchos conflictos bélicos sobre sus espaldas y con pasado terrorista, aunque en estos momentos ese detalle no lo tiene, según De la Cruz.

Video: ¡De verdad que están locos! Selección anda réplica de la copa del mundo

Costa Rica quedó con la imagen por el suelo, pues aceptó la invitación de Irak. México y Ecuador jugaron contra los iraquíes, pero lo hicieron en territorio neutral, para evitar cualquier tipo de problema.

Mala organización

El periodista de Repretel Daniel Martínez criticó rudo a la Fedefutbol por la pelada.

“Otro paso en falso en la organización de la Federación para el Mundial de Catar 2022. Priorizar el aspecto monetario antes que el deportivo previo a un Mundial no debería ser nunca un factor.

“Tener a los seleccionados más de cinco horas en autobús y ahora la misma cantidad de vuelta a Kuwait lo que refleja es la mala organización para este fogueo”, añadió.

Luis Fernando Suárez no estaba muy a gusto con el fogueo. (Rafael Pacheco Granados)

“¿Ahorrar previo a un Mundial cuando la misma FIFA le da un millón de dólares a cada selección para la preparación previa. Esto nadie lo entiende y se merece una explicación más amplia por parte de los encargados de la Fedefutbol, al igual que el problema de la reserva de Keylor Navas para viajar a Kuwait”, añadió.

El periodista dijo que fue un error pactar ese amistoso en un país en conflicto.

“En ocasiones no se tiene garantizada la seguridad para sus visitantes y de paso con un traslado en autobús. Un fogueo y un campamento que no le ha dejado nada positivo a la Selección”, manifestó.

Sin pruebas

Otro aspecto es que la Selección se quedó sin fogueo, una situación que tiene elementos positivos y negativos.

El técnico de Pérez Zeledón y exasistente técnico de la Sele, Luis Marín, dijo que entre lo bueno está que se quita de plano el riesgo de tener una lesión a una semana de debutar en el Mundial y que además, no se le muestran las armas a los rivales.

Entre lo malo, Marín expresó que le podía dar minutos a jugadores que han tenido poca participación con el grupo como Rónald Matarrita o Francisco Calvo.

“A Keylor Navas no le va a afectar no jugar, pero no le hubiera caído mal”.

Costa Rica está en Kuwait con todo pago por los iraquíes.

Marín también explicó que un partido de estos puede hacer al técnico tomar una decisión en la alineación titular o sobre quién puede ser el primer cambio.

“Tal vez ya tenga definido el once, pero a lo mejor duda entre, por decir algo, Álvaro Zamora, Roan Wilson y Anthony Hernández para ser ese primer hombre de refresco”, expresó.

Luis también dijo que se ganarán horas de entrenamiento por no jugar, aunque la Sele tardó cinco horas en el viaje en bus de un país a otro, perdió tiempo en la frontera y debía regresar.