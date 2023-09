Presidente de Pérez Zeledón está molesto por las declaraciones que dio Jeffrey Solís sobre labor arbitral

Al presidente de Pérez Zeledón, Juan Luis Artavia, no le gustó para nada que Jeffrey Solís, encargado del arbitraje costarricense, comentara durante un conversatorio con la prensa, cuál ha sido el equipo más perjudicado por los errores arbitrales en el presente torneo.

El equipo resultó ser San Carlos.

Artavia cree que los árbitros pueden sentirse condicionados por la información que brindó Solís, ya que los Toros del Norte visitan este sábado a Pérez Zeledón, a las 5 de la tarde.

Jeffrey Solís dijo que el club más perjudicado por el arbitraje es San Carlos y Pérez Zeledón, próximo rival, se siente perjudicado.

“Es un error garrafal, no debió salir eso a la luz pública, no debieron sacarlo. Esos temas no tienen que salir porque ahora habrá una atención de los árbitros a San Carlos, van a venir presionados a favor de San Carlos. Ojalá no sea así, nosotros también hemos sido perjudicados, pero siempre las polémicas son con los grandes”, expresó Artavia a La Teja.

A San Carlos lo han perjudicado más que a otros clubes los árbitros. (Jose Cordero)

“Yo espero que el cuerpo arbitral venga con la mentalidad de hacer un buen trabajo”, añadió Artavia.

LEA MÁS: Exárbitro cuenta el grave antecedente de pleito similar entre central y línea

El presi generaleño, comentó que ese tipo de información es importante, pero debe darse al final del torneo, cuando ya no se puede condicionar a ningún equipo.

El encargado del arbitraje, Jeffrey Solís, dio a conocer que San Carlos ha sido el club más perjudicado por las decisiones arbitrales, pero no se atrevió a decir cuál es el más beneficiado.

Todo empezó cuando el periodista Juan Ulloa de Teletica Deportes afirmó que según su criterio, San Carlos ha sido el equipo más perjudicado por decisiones arbitrales y Solís le respondió, “sí, correcto, estamos viendo lo mismo entonces”.

De inmediato, eso sí, Solís se apresuró a aclarar que han habido situaciones en las que también han beneficiado a los Toros.

Cuando le preguntaron por el más beneficiado dijo que no lo diría, aunque podría hacerlo.