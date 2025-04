Presidente de Puntarenas opina sobre el uso del VAR tras decisiones polémicas

Héctor Trejos, presidente de Puntarenas, habló sin tapujos sobre el VAR tras decisiones polémicas. Foto: Puntarenas (Facebook Puntarenas FC)

Héctor Trejos, presidente de Puntarenas, habló sin tapujos sobre el VAR, tras decisiones polémicas que se han tomado en el fútbol nacional, durante su participación en el programa 120 Minutos, de Radio Monumental.

El presidente chuchequero reconoció que los árbitros se pueden equivocar, pues son seres humanos, pero en lo que no está de acuerdo es con lo que puede pasar en algunas jugadas donde se involucra el videoarbitraje.

“En lo que no estoy de acuerdo y lo he dicho categóricamente, es que si usted tiene VAR, sepa que ahí no se puede fallar.

“Porque usted tiene dos personas, mínimo, con no sé cuántas pantallas en las que se puede repetir la jugada: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces”, señaló Trejos.

Don Héctor contó que en el Torneo Copa tuvo una reunión con don Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, sobre este tema.

“El que perdió la final Copa y debo responsabilizarme, fui yo, porque el Torneo de Copa se venía jugando sin videoarbitraje y cuando a mí me hacen la consulta, yo dije que con VAR”, indicó.

Presidente de Puntarenas no está muy satisfecho con ciertas decisiones del VAR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Y el tema no se quedó ahí, pues recordó que en esa final perdieron por un penal a favor de Alajuelense, debido a una falta de Leonel Moreira sobre Larry Angulo dentro del área, cosa que lo dejó con dudas.

“Si el VAR no hubiera estado, a mí me pitan tiro libre y no penal, pero bueno yo pedí el VAR con el objetivo de que las cosas se realizaran lo más justas posibles”.

“Esto lo discutí con don Enrique y le decía: ‘yo quiero que se liberen los audios del partido del Torneo de Copa’, y todavía estoy esperando”, indicó.

Don Héctor explicó que cuando Leonel tenía la bola, Larry lo golpeó en el área chica, por lo que el portero procedió a soltarla. En su interpretación, Moreira salió corriendo a agarrarla y en ese momento da el manotazo y segundos después apareció un pie Angulo a la altura de la cabeza de Moreira.

Don Héctor Trejos no tuvo pelos en la lengua. (LDA /LDA)

“También hay una jugada en Cartago donde perdemos 1-0, donde a Leiva lo jalan de la camisa abiertamente y también lo pedí (el audio) y todavía no lo tengo y ni me lo van a dar, así de fácil”, detalló.

Trejos también se refirió a la sanción al “Lito” Pérez por escupir a los árbitros, las cuales, según él, no hubo. Además, recalcó que no hubo una advertencia para el Puerto en el entretiempo.

La conversación se dio en un momento polémico, pues este martes la comisión de arbitraje reconoció que la decisión de anular el gol saprissista, en el partido entre Saprissa y Cartago fue incorrecta.