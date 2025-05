Presidente de Turrialba alza la voz y esto dice de los rumores de amaño

El Municipal Turrialba está en la mira de las autoridades por el supuesto amaño de un partido. Facebook Municipal Turrialba. (Facebook Municipal Turrialba./Facebook Municipal Turrialba.)

Rolando Pereira, presidente del Municipal Turrialba, equipo de la Liga de Ascenso, negó, categóricamente, que su club esté involucrado en amaños de partidos, y le hizo una fuerte crítica a la Federación Costarricense de Fútbol.

El dirigente azucarero conversó con La Teja, luego de que el viernes anterior, La Nación diera a conocer que, supuestamente, los encargados del club le habrían hecho un ofrecimiento de dinero a ocho jugadores con tal de perder un partido en condiciones específicas, pero los futbolistas habrían rechazado la oferta.

“Negamos todo lo que se dice. Nosotros convocamos a los jugadores el día del partido contra Cariari, pero era para hablar de otro tema. Lo más extraño de todo es que la persona que pone la denuncia no estuvo en la reunión, entonces, no vas a encontrar ni un mensaje, ni una llamada.

“A nosotros nos ha costado mucho, hemos gastado muchísimo dinero tratando de salvar el equipo como para que esas cosas sucedan”, afirmó.

Del partido que se habla sobre el supuesto amaño, fue el 10 de febrero anterior, en el estadio Rafael Ángel Camacho, y los caribeños ganaron por marcador 2-1.

Rolando Pereira es el presidente del club desde el 2023. Facebook Municipal Turrialba. (Facebook Municipal Turrialba./Facebook Municipal Turrialba.)

Se defienden

- ¿Cómo llegó la empresa Futbol International Management al club y qué papel están desempeñando?

Ese siempre fue un gran tema, porque ellos lo que venían era a colaborar en temas deportivos, no vinieron como inversionistas.

Esta empresa iniciaba labores a partir del próximo torneo, en agosto. La idea era que trajeran jugadores y se iban a llevar a algunos de los nuestros y, a raíz de todo esto, se está valorando si el convenio se va a llevar a cabo, porque todo esto está dañando la imagen del club.

Y yo confío en que saldremos bien de esto, pero independientemente del resultado de las investigaciones, lo mejor es hacer esta alianza a un lado.

La gente puede asumir que son los principales gestores de los problemas que han venido pasando con el equipo durante los últimos meses.

- ¿El equipo tiene problemas económicos?

Sí, desde hace muchísimo tiempo y hemos trabajado para salir al día. Por ejemplo, para mantener el pago de la Caja al día, que es lo que a nosotros más nos preocupa en este momento, se hizo un arreglo de pago y hasta organizamos un baile, para pagar parte de la deuda.

Sí nos hemos atrasado con pagos, pero vamos saliendo, a los jugadores se les venció contrato en abril y logramos pagar parte del salario con un dinero que entra de la Federación y ha sido la tónica del equipo, de los últimos 8 o 10 años, y a Fodesaf también se le pagó para estar al día, porque de lo contrario no se puede jugar.

Ahora, con todo esto, la imagen del club está golpeada y yo me pregunto quién querrá venir a patrocinarnos, y por eso queremos que esto se aclare lo más pronto posible, porque se ha hecho un esfuerzo bastante grande para sacar adelante al equipo.

Así informó el club en sus redes sociales, del resultado del partido ante Cariari, del 10 de febrero anterior. Captura de pantalla. (Captura de pantalla. /Captura de pantalla.)

- ¿Cuándo fueron notificados de la denuncia?

Hace tres semanas y, extrañamente, hay gente que viene hablando de este tema antes de que a nosotros nos llegara la notificación sobre el caso. El lunes pasado entregamos la documentación con todas las pruebas.

- ¿Cuál es la molestia que tienen con la Fedefútbol?

Cuando nos llegó la denuncia se nos hizo saber, expresamente, que era un tema confidencial, pero, evidentemente, alguien lo filtró a la prensa por fines políticos y nos llama la atención que se filtren informes, pero solo se le da a la prensa la denuncia, no se filtró el informe de lo que nosotros contestamos.

Y yo he levantado la voz en otros momentos y espero poder dar mi versión de los hechos, cuando esto se resuelva a favor nuestro, porque sé que es así.

El club azucarerro anunció en febrero un convenio deportivo con la empresa mexicana Futbol International Management. Archivo. (Archivo/Municipal Turrialba/Archivo/Municipal Turrialba)

- ¿Qué es lo que ha denunciado?

Para mí, se quiere desviar la atención de otros problemas, porque el problema no está aquí en Turrialba, hay situaciones que vienen aquejando al fútbol de segunda división desde hace mucho tiempo. Hay muchas irregularidades que se vienen presentando y nosotros desde el día uno hemos hablado de esto.

Este no es un tema de que si nosotros amañamos o no partidos, es un tema que viene desde que yo comencé en esto, desde el 2023, cuando me empecé a enterar de situaciones que pasaban con otros equipos, hay otros temas de fondo y todo está cayendo en el Municipal Turrialba, pero hay situaciones en otros clubes que espero se estén investigando.

Yo tengo años de trabajar para el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ni siquiera debería estar involucrado en el fútbol, pero nos metimos en esto para tratar de salvar este equipo que está en una situación bastante complicada. No puedo adelantar un criterio en este momento, pero sé que en su momento podré alzar la voz y denunciar otras cosas que pasan.