Presidente del Olimpia reconoció a Alajuelense con un comentario que llenará de orgullo a los manudos

Rafael Villeda, presidente del Olimpia, soltó una opinión sobre cuál club es el más grande de Centroamérica, dejando un comentario que deja en alto a Alajuelense.

En los micrófonos de Radio House HN, el jerarca del club catracho se rindió a la Liga al buscar su tetracampeonato del área y dejó una frase que arderá a muchos.

Rafael Villeda presidente de Olimpia, llenó de elogios a la Liga. (Captura TikTok/Captura TikTok)

“Son momentos, yo creo que si lo vemos a nivel de historia, Olimpia tiene un lugar importante como el más grande de Centroamérica; obviamente entiendo que Saprissa también es un equipo que ha logrado importantes éxitos internacionales a lo largo de la historia, pero estamos claros de que Alajuela ha demostrado una superioridad a nivel del área y en los últimos años ha logrado esos títulos consecutivos,” explicó.

LEA MÁS: Alajuelense resuelve serio problema antes de enfrentar a Sporting

El olimpista dijo que la Liga es uno de los mása grandes, pero también se le escapó decir que era el más fuerte por su momento actual.

“Ahora está la posibilidad de disputar un cuarto título consecutivo, lo que demuestra que en estos momentos definitivamente es el equipo más grande de Centroamérica, salvo que Cartaginés se le cruce en el camino”, dijo.