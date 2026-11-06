Alajuelense resuelve serio problema antes de enfrentar a Sporting

Alajuelense informó que restableció la venta de entradas en su sitio web, pero mantendrá la venta física para el juego ante Sporting.

Alajuelense informó este viernes que logró resolver uno de los problemas que lo tenía presionado antes de enfrentar a Sporting, este sábado, ya que el sitio web de su boletería digital estaba presentando fallas.

En un comunicado de prensa, los erizos informaron que el sistema quedó restablecido y explicaron qué pasará con los aficionados que, debido a dicha circunstancia, compraron entradas físicas.

LEA MÁS: Alajuelense vs Sporting: le regalamos seis entradas dobles para ver este partido en el Morera Soto

Entradas físicas mantienen su validez

“Todas las entradas adquiridas en las boleterías del Estadio Alejandro Morera Soto mantienen su validez y podrán utilizarse para ingresar al partido de este sábado”.

Los manudos también mantendrán las ventas de boleterías físicas para este juego, tal como lo habían anunciado el miércoles anterior.

“Se mantendrán los horarios de atención previamente anunciados para comodidad de nuestros aficionados:

Viernes 6 de noviembre: de 9 a. m. a 6 p. m.

Sábado 7 de noviembre: de 9 a. m. a 8 p. m.

LEA MÁS: La sorpresiva confesión de Aarón Salazar sobre su juego en Alajuelense

Alajuelense hizo advertencia a sus asociados

La principal novedad se aplica a los asociados y socios comerciales, dado que el código QR que les habían enviado por correo electrónico ya no tendrá validez.

“Los códigos QR enviados previamente por correo electrónico quedarán sin efecto. Para ingresar al estadio, deberán utilizar el código QR disponible en su perfil en la plataforma boleterialaliga.com”.

“Asimismo, el sábado 7 de noviembre, a partir de las 9 a. m., se mantendrá habilitada una ventanilla especial de atención para los asociados que requieran asistencia con sus códigos QR o el proceso de ingreso”, añadieron.

LEA MÁS: Roan Wilson contó el calvario que vivió antes de empezar a figurar en Alajuelense