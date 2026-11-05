Roan Wilson contó el calvario que vivió antes de empezar a figurar en Alajuelense

Su llegada a la Liga Deportiva Alajuelense estuvo llena de críticas, pero con el paso de los encuentros, Roan Wilson ha logrado ganarse no solo un puesto en el once titular, sino que encima la afición ya comienza a verle como una ficha importante en el esquema del equipo.

Al volante le tiraban por su irregularidad en el fútbol internacional, pues venía de no jugar en Portugal por un año, y cuando tuvo sus primeros minutos con la camisa rojinegra, la hinchada manuda se empezó a meter con él.

Wilson pasa por un gran momento en la Liga. (Jose Cordero/José Cordero)

Wilson le contó a La Teja todo lo que le tocó pasar antes de vivir este gran momento en el que ya es titular en la media cancha eriza y pieza importante del esquema de Óscar Ramírez.

“Es un tema de adaptación, yo venía de un año básicamente sin jugar, por una lesión, y muy poca gente sabía acerca de esa lesión, y obviamente al estar tanto tiempo sin jugar, volver a iniciar, tengo que llevar un proceso para agarrar ese ritmo”, explicó el volante de los leones.

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Roan es consciente de que fue muy criticado; incluso tras el clásico en Alajuela que perdieron 0-2, muchos la tomaron más contra él por cambiar camisa con un jugador del Saprissa luego de haber tenido dicho marcador. Sin embargo, supo reponerse para estar viviendo un buen momento.

“Se vinieron las críticas y todo, pero eso es parte de esto; nosotros sabemos que en el club tengo que llegar a demostrar desde el primer minuto, pero hoy he agarrado ese ritmo y tengo esa confianza, ya me siento muy bien”, afirmó Wilson ante la pregunta de La Teja.

Roan agarró la titularidad con los erizos. (Jose Cordero/José Cordero)

El volante empezó a agarrar ritmo, principalmente desde la salida de Rescalvo y en su momento la llegada de Bryan Ruiz, para posteriormente, con el Macho pasar a ser estelar, con el único lunar de la expulsión ante Herediano en el Morera Soto, pero desde entonces ha recuperado el protagonismo con los liguistas.