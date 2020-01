“Con los tres equipos grandes de Costa Rica (...) se han dado conversaciones informales, contactos. Los tres me llamaron meses atrás, no actualmente, yo a las personas de cada club que me ha llamado le he dado el agradecimiento, pero les he dicho que capaz podría pasar algo en algún momento aunque también dejo claro que mi idea es seguir afuera. No descarto nada en el fútbol”, comentó.