Primer partido del campeonato podría quedarse sin transmisión de televisión

El campeonato nacional se inicia este martes con dos partidos, pero uno de ellos, el primero, no será transmitido, de momento, por ninguna televisora.

Se trata del encuentro entre Liberia y Herediano, que marca el regreso de los liberianos a la primera división.

Liberia no ha terminado de finiquitar la negocación con la televisora.

Según un comunicado del club, no se ha llegado a un acuerdo con la televisora y están trabajando para solucionar ese factor lo antes posible. Podría ser que de aquí al martes exista alguna negociación, pero este sábado en la tarde todavía no la había, por lo tanto, el partido no se transmitiría.

Una vez más, el tema se debe a una bronca entre FUTV y Tigo Sports, que el club deberá resolver lo antes posible.

“El tiempo de decisión se ha extendido más de lo que teníamos previsto, pero aseguramos que en los próximos días se informará la decisión final para que todos los hinchas aurinegros puedan disfrutar de su equipo en cualquier parte del territorio nacional e internacional.

“Estamos felices de pertenecer a la primera división y queremos hacer las cosas de la manera correcta, tomándonos el tiempo necesario para buscar lo mejor para el club y todos sus hinchas. Anhelamos volverlos a ver en la cancha y en la televisión, apoyando y amando estos colores”, amplía el boletín.

Saprissa tendrá su debut ante el incómodo Sporting. (MAYELA LOPEZ)

El otro juego que se jugará el martes es Pérez Zeledón contra Puntarenas FC, en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, a las 8:15, en transmisión de FUTV.

La jornada continúa el miércoles con dos partidos que todos quieren ver. En el estadio Ebal Rodríguez de Guápiles, Santos debutará contra Liga Deportiva Alajuelense, a partir de las 7 de la noche y usted lo podrá observar por Tigo Sports, y a las 8 de la noche juega el bicampeón nacional, el Deportivo Saprissa, contra Sporting, que llega con el flamante entrenador Francisco Paco Palencia. Ese juego será transmitido por FUTV.

Finalmente, el jueves se cierra la jornada con dos partidos, a las 7:30 p.m., en el estadio Carlos Ugalde, San Carlos recibe al Municipal Grecia, en transmisión Tigo Sports, mientras que el Cartaginés se enfrentará a Guanacasteca a las 8 de la noche el en estadio Fello Meza.