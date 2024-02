Problema de salud le dejó una conmovedora lección de vida al periodista Leonel Jiménez

El periodista Leonel Jiménez nos compartió la dura experiencia que tuvo a finales del 2023 e inicios del 2024 debido a un problema de salud.

El conocido comunicado dio un gran mensaje, a raíz de lo vivido, a todos: valorar y cuidar siempre a la familia que para él es lo más importante.

Leonel Jiménez cree que todavía no existe la necesidad de alejarse del programa.

Jiménez es un reconocido periodista, conductor y dueño del programa Sensación Deportiva, el cual ha estado al aire durante 45 años.

Jiménez enfermó y preocupó a todos, pero en una conversación con La Teja nos contó los detalles de lo que afrontó, lo que significa la familia para él y qué pasará con el programa.

-¿Cuál fue el problema de salud que tuvo?

El 31 de diciembre (2023) tenía una gripe fuerte con dolor de pecho y mandíbula que me obligó a ir donde el cardiólogo que me ha visto por mucho tiempo, porque en algún momento sentí taquicardia y aunque cada seis meses me veía no tenía ninguna situación difícil del corazón.

Sí noté que cuando salía a caminar, me agitaba y sabía que algo no andaba bien, por el dolor de pecho y de mandíbula. Cuando llegué a la clínica me hicieron una serie de exámenes de sangre, un electrocardiograma y se estableció que tuve un infarto unas horas antes e inmediatamente me enviaron a emergencias del hospital de Alajuela.

-¿Y qué pasó después?

Luego de días de oraciones, de estudios de todo, porque cuando se sufre un problema del corazón, se activa lo demás, el azúcar me salió como en 400, me subió la presión como a 200, tenía problema de voz y entonces, se tomó la decisión de realizar un cateterismo, que lo hizo el doctor Erick Sánchez.

-¿Por qué le dio el infarto?

Leonel Jiménez con Cristian Sandoval, a quien considera casi un hijo, y su hijo Leonel.

Tenía dos vías obstruidas, una al cien por ciento y la otra a un 97 por ciento, esa fue la primera operación y cinco días después me hicieron otra para corregir el lado izquierdo donde tenía una arteria a un 87 por ciento, la situación de oxígeno y movimiento de sangre en el corazón era complicada.

-¿Cómo le fue en las operaciones?

Las dos operaciones fueron un éxito, no me la hicieron por la ingle, sino por el brazo y aunque uno se asusta, de lo que está viendo y oyendo porque uno está despierto, hubo una doctora que me animaba, me decía que todo iba bien, por supuesto, es comenzar una nueva vida, hay medicamentos en la mañana, en la tarde, en la noche, tal vez no tanto control de alimento, eso está como en la normalidad.

Yokasta Valle fue una de las tantas personas que se puso a las órdenes de Leonel Jiménez.

-¿Es consciente de la gran cantidad de gente que se preocupó por su salud?

Sí. Toda esa gente con sus oraciones, con sus bendiciones, con todo lo que hicieron, en favor de la salud, han ayudado a esta recuperación paulatina, yo sé que la penetración que tiene Sensación Deportiva es enorme, es la hora y treinta minutos de la radio más escuchada y le voy a decir algo, con modestia, sé que la cantidad de gente que me sigue por TD+ y Teletica Radio es un porcentaje grande de los costarricenses, que yo podría considerar una cuarta o quinta parte del país, que está pendiente del programa.

Lo digo sin ninguna jactancia, la cantidad de mensajes, correos, llamadas de políticos, de empresarios, profesionales, colegas, de mi gran público es impresionante y uno llega a la conclusión de que el programa tiene una plataforma de oyentes que ni siquiera uno se imagina.

Sensación Deportiva tiene más de 45 años.

-Luego de una situación de estas, ¿cuál es la principal enseñanza?

El acercamiento que uno tiene con Dios y la Virgen, esa conexión hacia lo espiritual, y segundo y muy importante también, la familia. Mi familia me dio un ejemplo que ni yo mismo imaginaba, no creí que hubiera sembrado tanto para que me quisieran así. Cuando me acostaba a dormir en la madrugada veía en una silla a uno de mis dos hijos sentados cuidándome, me ayudaron a bañarme, me daban de comer porque no me podía mover, cuando mi esposa me visitaba sentía el amor, la familia es lo más preponderante, es todo y le hago un llamado a la gente para que fortalezca sus lazos familiares.

-¿No debe ser así siempre?

Me tocó ver a enfermos que estaban cerca de mi cama y pasaban los días y no los visitaban y tenían que llamar a un enfermero para que les dieran de comer o llevarlos al baño, o sea, cuando usted llega a cierta edad, se complica y si no tiene una familia que lo apoye es muy duro. Ojalá que esto sirva como un llamado para que la gente valore todo lo que tiene a su alrededor, esas son parte de las enseñanzas, junto con el apoyo de tanta gente de la que uno no espera, por ejemplo Yokasta Valle, me dijo: “lo que necesita dígamelo”, por darle un ejemplo.

-¿Qué va a pasar con el programa?

Sé que en algún momento daré un paso a un lado, pero ahora no veo la necesidad, mentalmente estoy bien, gracias a Dios tengo la voz limpia, tengo un grupo de contertulios fieles, el programa tiene buenos socios comerciales, estoy en una radio impresionante, de un crecimiento enorme, con un grupo de colegas que son amigos y que ayudaron a que el programa saliera adelante sin tener la obligación (los de Teletica Radio y TD+).